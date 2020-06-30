Ведение рекламы для отеля

Сравниваю одинаковые периоды в этом и прошлом году (до карантина). Мы с учетом прошлых "фейлов" в 2020 г. сделали работу над ошибками, разделили кампании, запускали вовремя акции, писали более "продающие" тексты и делали "вкусные" баннера. В итоге значительно возросла заполненность на новогодне-рождественские праздники, а СПА - на весь период. В ресторане большее кол-во столиков на праздники было занято. Помимо этого конференц-залы по заполненности стали более прибыльными в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас сотрудничество приостановлено в связи с карантинными ограничениями