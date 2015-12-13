Екоммерс. Ниша - женские платья. Оптимизация CPO

Клиентом, которого мы взяли на ведение, была поставлена цель получить 200 транзакций(продаж) платьев в месяц при стоимости за транзакцию не более чем 300 руб. с рекламной сети Яндекса. Только при таком раскладе клиент был готов дальше рекламироваться в РСЯ.

Что было до:

1. 100 транзакций по стоимости в 500 р. каждая (декабрь месяц). Эти вложения были неэффективными, клиент хотел оставить показы только на поиске.

2. РСЯ была настроена ужасно, с плохими объявлениями и показами на плохих площадках, которые съедали бюджет, но не приносили продаж.

Стало после:

1. Уже в феврале мы добились своих целей и вышли на новый уровень рентабельности инвестиций.

2. Мы получили заветное количество продаж по стоимости 250 р. каждая, что даже лучше чем планировалось.

Что мы сделали:

1. С помощью инструментов веб-аналитики (universal analytics, яндекс.метрика) определили все ключевые слова по которым были дорогие транзакции и урезали по ним бюджет, взамен перераспределив его на более "успешные" ключи.

2. Проанализировали рекламные кампании на РСЯ, увидели, что со многих площадок были дорогие клики и они съедали существенную часть бюджета, отключив их как бесполезные, мы резко снизили ненужные расходы.

3. Так же с помощью аналитики выделили наиболее конверсионные регионы (кампании показывались на всю Россию) и скопировали кампании по этим регионам, чтобы можно было в каждом отдельном контролировать цену клика, что тоже помогло заметно снизить расходы.

4. Скорректировали ставки по полу и возрасту целевой аудитории на мобильных устройствах.

5. Объявления и картинки в кампаниях для РСЯ полностью переписали и сменили. Картинки стали намного ярче, а объявления более кричащие, привлекающие внимание. Были использованы поведенческие и тематические модели таргетинга в РСЯ.

6. Расширили семантику в РСЯ и конечно же настроили ретаргетинговую кампанию, которая вернула часть уже потерянных пользователей сайта.

Результаты можно увидеть ниже на скриншоте. Указано количество продаж, их стоимость, рентабельность, а также другие показатели.