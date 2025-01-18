Заполнение Я Услуг/Бизнес

Опыт работы с Яндекс.Услугами и Яндекс.Бизнесом
В ходе своей профессиональной деятельности я активно использовал платформы Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес для продвижения и оптимизации бизнеса. Мой опыт включает в себя:
• Заполнение и оптимизация профиля: Создание и редактирование профиля компании, включая описание услуг, контактные данные, график работы и фотографии, что способствовало повышению видимости бизнеса в поисковых системах.
• Управление отзывами: Мониторинг и оперативное реагирование на отзывы клиентов, что позволило улучшить репутацию компании и повысить уровень клиентского доверия.
• Анализ статистики: Использование аналитических инструментов Яндекс для отслеживания эффективности рекламных кампаний и поведения пользователей, что помогло в принятии обоснованных решений по улучшению сервисов.
• Создание рекламных объявлений: Разработка и запуск рекламных кампаний на платформе, направленных на привлечение новых клиентов и увеличение продаж.
Мой опыт работы с данными инструментами позволяет мне эффективно продвигать услуги и оптимизировать бизнес-процессы, что в свою очередь способствует достижению поставленных целей.
На данный момент у меня есть два кейса.
Первый кейс
- Полное оформление и запуск Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес.
10.000 рублей
Второй кейс
- Полное оформление и запуск Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес + дальнейшие видение вашей компании
10.000 рублей + 5000/месяц