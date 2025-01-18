Заполнение Я Услуг/Бизнес

Опыт работы с Яндекс.Услугами и Яндекс.Бизнесом

В ходе своей профессиональной деятельности я активно использовал платформы Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес для продвижения и оптимизации бизнеса. Мой опыт включает в себя:

• Заполнение и оптимизация профиля: Создание и редактирование профиля компании, включая описание услуг, контактные данные, график работы и фотографии, что способствовало повышению видимости бизнеса в поисковых системах.

• Управление отзывами: Мониторинг и оперативное реагирование на отзывы клиентов, что позволило улучшить репутацию компании и повысить уровень клиентского доверия.

• Анализ статистики: Использование аналитических инструментов Яндекс для отслеживания эффективности рекламных кампаний и поведения пользователей, что помогло в принятии обоснованных решений по улучшению сервисов.

• Создание рекламных объявлений: Разработка и запуск рекламных кампаний на платформе, направленных на привлечение новых клиентов и увеличение продаж.

Мой опыт работы с данными инструментами позволяет мне эффективно продвигать услуги и оптимизировать бизнес-процессы, что в свою очередь способствует достижению поставленных целей.

На данный момент у меня есть два кейса.

Первый кейс

- Полное оформление и запуск Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес.

10.000 рублей

Второй кейс

- Полное оформление и запуск Яндекс.Услуги и Яндекс.Бизнес + дальнейшие видение вашей компании

10.000 рублей + 5000/месяц