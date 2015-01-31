«Какая женщина не любит украшенья…»

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья для глянцевого журнала свадебной тематики SPLENDID
http://splendid-magazine.md/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%96-27-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html