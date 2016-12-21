Вартанян Карина Владимировна
Контакты:
Skype- с-vart
Опыт работы:
Филолог, бывший преподаватель лицея. Параллельно занимаюсь редактированием и корректурой диссертаций, электронных книг и других текстов самой разной тематики: http://free-ebook-samples.com/_/_/468643/lepyj-iva-opyt-sinteza-i-rekonstrukcii-rada-tem-indoevropejskogo-mifa-v-kontekste-slavanskogo-arilina-cikla
Работаю быстро и качественно, соблюдаю дедлайн (опыт редакционной работы, как правило, авральной, очень дисциплинирует).
2001 - по наст. время - корректор еженедельной информационно-аналитической газеты "Коммерсант INFO" http://km.press.md/
2014 - по наст. время корректор журнала и сайта Государственной налоговой инспекции http://monitorul.fisc.md/ :
2013-2014 гг. - все статьи для глянцевого журнала свадебной тематики Splendid http://splendid-magazine.md/
2012 - 2013 гг. - статьи для сайта http://russia-stroy.com/
2011-2012 г. - раздел "Все статьи" на сайте http://www.chopper-bike.ru/invited_paper.php
2010 - 2012 гг. - постоянный автор на сайте http://www.memoid.ru/
2009 г. - большая часть копирайта для сайта http://steelstore.ru/
2009 г. - копирайт, статьи для сайта - http://paradmebeli.ru/articles/
2005 - 2014 гг. – выпускающий редактор, литредактор,журналист, корректор в журнале «Время ремонта» : http://www.remont.md/archive.html.
Периодически издаются различные интервью, пресс-релизы, материалы аналитически-информационного характера, рерайтинг,копирайт и т.п.
2008-2009 гг. - литредактор и корректор журнала "SportCup ".
2007 - 2010 гг. – копирайт статей для нескольких московских интернет-проектов (см. портфолио)
2007 - 2008 гг. – корректор и литредактор в журнале «Folks».
2001 - 2011 гг. - корректор в газете «Коммерсант PLUS» - http://www.km.press.md/
1995 – 2000 гг. - частное репетиторство ( русский язык и литература)
1985 – 1995 гг. - Французский лицей №1 - преподаватель русского языка и литературы.
Образование:
1980- 1985 гг. - Кишиневский государственный университет, филологический факультет (русский язык и литература). Диплом с отличием по специальности « филолог, преподаватель русского языка и литературы», дипломная работа рекомендована в качестве основы для диссертации.
Профессиональный опыт:
-педагогический,
-работа в СМИ различного профиля,
-опыт удаленной работы.
Профессиональные навыки:
- отличное знание русского языка,
- знание английского языка на уровне кандидатского минимума,
- пользователь ПК.
Контакты:
Email- [email protected]
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