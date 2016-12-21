Редактирование, корректура, копирайтинг и другие работы с текстом

Вартанян Карина Владимировна

Контакты:

Skype- с-vart

Опыт работы:

Филолог, бывший преподаватель лицея. Параллельно занимаюсь редактированием и корректурой диссертаций, электронных книг и других текстов самой разной тематики: http://free-ebook-samples.com/_/_/468643/lepyj-iva-opyt-sinteza-i-rekonstrukcii-rada-tem-indoevropejskogo-mifa-v-kontekste-slavanskogo-arilina-cikla

Работаю быстро и качественно, соблюдаю дедлайн (опыт редакционной работы, как правило, авральной, очень дисциплинирует).

2001 - по наст. время - корректор еженедельной информационно-аналитической газеты "Коммерсант INFO" http://km.press.md/

2014 - по наст. время корректор журнала и сайта Государственной налоговой инспекции http://monitorul.fisc.md/ :

2013-2014 гг. - все статьи для глянцевого журнала свадебной тематики Splendid http://splendid-magazine.md/

2012 - 2013 гг. - статьи для сайта http://russia-stroy.com/

2011-2012 г. - раздел "Все статьи" на сайте http://www.chopper-bike.ru/invited_paper.php

2010 - 2012 гг. - постоянный автор на сайте http://www.memoid.ru/

2009 г. - большая часть копирайта для сайта http://steelstore.ru/

2009 г. - копирайт, статьи для сайта - http://paradmebeli.ru/articles/

2005 - 2014 гг. – выпускающий редактор, литредактор,журналист, корректор в журнале «Время ремонта» : http://www.remont.md/archive.html.

Периодически издаются различные интервью, пресс-релизы, материалы аналитически-информационного характера, рерайтинг,копирайт и т.п.

2008-2009 гг. - литредактор и корректор журнала "SportCup ".

2007 - 2010 гг. – копирайт статей для нескольких московских интернет-проектов (см. портфолио)

2007 - 2008 гг. – корректор и литредактор в журнале «Folks».

2001 - 2011 гг. - корректор в газете «Коммерсант PLUS» - http://www.km.press.md/

1995 – 2000 гг. - частное репетиторство ( русский язык и литература)

1985 – 1995 гг. - Французский лицей №1 - преподаватель русского языка и литературы.

Образование:

1980- 1985 гг. - Кишиневский государственный университет, филологический факультет (русский язык и литература). Диплом с отличием по специальности « филолог, преподаватель русского языка и литературы», дипломная работа рекомендована в качестве основы для диссертации.

Профессиональный опыт:

-педагогический,

-работа в СМИ различного профиля,

-опыт удаленной работы.

Профессиональные навыки:

- отличное знание русского языка,

- знание английского языка на уровне кандидатского минимума,

- пользователь ПК.

Контакты:

Email- [email protected]