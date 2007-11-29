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«Мир рецептов!»
.....самое большое удовольствие в жизни любого человека – это еда.
Трапеза – сопровождает нас в течении всей жизни
и участвует в любом жизненном событии, начиная с раннего детства.
Помните? Когда мы были совсем маленькими…
Запах потрясающих бабушкиных пирожков и плюшек –мы помним до конца своих дней.
А уж бабушка понимает толк в кулинарии, её рецепты хранятся не одно поколение.
Мягкая, ароматная сдоба, с сытной начинкой из мяса, картошки или грибов.
За такую выпечку, можно Богу душу отдать.
Представляете моё удивление, когда рецепты из моего детства,
я нашла на сайте
Так, что смелей кавалеры!
Поразите свою даму сердца, собственноручно приготовленным коктейлем.
А где прочитать рецепты? Наверно Вы уже знаете!
Вот пожалуй и всё…
..........дачи Вам на кулинарном поприще.
Творите, готовьте, ищите рецепты.
Нежно обнимаю, всегда Ваша,