http://www.mir-receptov.ru

«Мир рецептов!»

.....самое большое удовольствие в жизни любого человека – это еда.

Трапеза – сопровождает нас в течении всей жизни

и участвует в любом жизненном событии, начиная с раннего детства.

Помните? Когда мы были совсем маленькими…

Запах потрясающих бабушкиных пирожков и плюшек –мы помним до конца своих дней.

А уж бабушка понимает толк в кулинарии, её рецепты хранятся не одно поколение.

Мягкая, ароматная сдоба, с сытной начинкой из мяса, картошки или грибов.

За такую выпечку, можно Богу душу отдать.

Представляете моё удивление, когда рецепты из моего детства,

я нашла на сайте

Так, что смелей кавалеры!

Поразите свою даму сердца, собственноручно приготовленным коктейлем.

А где прочитать рецепты? Наверно Вы уже знаете!

Вот пожалуй и всё…

..........дачи Вам на кулинарном поприще.

Творите, готовьте, ищите рецепты.

Нежно обнимаю, всегда Ваша,