http://www.all-medic.ru/kockteil.php

История одной диеты или волшебный коктейль!

........«Экотейль» состоит из трёх компонентов, это - шиповник, кислород и сок. Основой является кислород и шиповник, сок используется как вспомогательная добавка.

Поступление в организм кислорода обогащает ткани, ликвидирует гипоксию, что в свою очередь улучшает кровообращение в организме и усиливает обменные процессы, способствуя похудению. Наконец, нормализуется иммунная защита организма.

Не надо обладать академическим умом, дабы понять насколько это полезно.

Меня удивляет другое, почему ещё не все российские женщины пьют «Экотейль» по утрам?

Но мне кажется, это только вопрос времени.

Итак… этой зимой, я – во всеоружии. Готова к зимним забавам и приключениям!

Впереди Рождественские праздники, встретим их стройными, здоровыми и весёлыми!