Статья для строительного портала.

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"Двери входные, межкомнатные."
"Этой осенью въезжал в новую квартиры.
Новоселье!
Испытываешь невероятные впечатления –
новые форматы, новые цвета, новые объемы, наконец, новые запахи...
......к четвертому классу, относят пуленепробиваемые двери.
Но я подумал, что времена, когда нужно ставить бронированную дверь, безвозвратно прошли.
Почти все двери, представленные в строительных магазинах нашего города,
всего лишь первого уровня устойчивости ко взлому.
Особенно в ценовом диапазоне до 20 000р.
Так есть ли смысл покупать подобные двери?
И хватит ли их надежности, чтобы защитить мою квартиру?
Будем надеяться.