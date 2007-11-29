Статья для строительного портала.

"Двери входные, межкомнатные."

"Этой осенью въезжал в новую квартиры.

Новоселье!

Испытываешь невероятные впечатления –

новые форматы, новые цвета, новые объемы, наконец, новые запахи...

......к четвертому классу, относят пуленепробиваемые двери.

Но я подумал, что времена, когда нужно ставить бронированную дверь, безвозвратно прошли.

Почти все двери, представленные в строительных магазинах нашего города,

всего лишь первого уровня устойчивости ко взлому.

Особенно в ценовом диапазоне до 20 000р.

Так есть ли смысл покупать подобные двери?

И хватит ли их надежности, чтобы защитить мою квартиру?

Будем надеяться.