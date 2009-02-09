«Золотая осень» отметила юбилей

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15 лет назад
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С 10 по 14 октября в павильонах Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) проходила 10-я юбилейная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Эта самая масштабная агропромышленная выставка страны охватывает все отрасли сельского хозяйства от растениеводства до сельхозмашиностроения и привлекает внимание экспонентов не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Золотая осень» отметила юбилей.doc
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