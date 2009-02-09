«Золотая осень» отметила юбилей

С 10 по 14 октября в павильонах Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) проходила 10-я юбилейная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Эта самая масштабная агропромышленная выставка страны охватывает все отрасли сельского хозяйства от растениеводства до сельхозмашиностроения и привлекает внимание экспонентов не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.