Выставок много, «Агросалон» - один
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15 лет назад
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С 19 по 22 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» прошла первая международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «Агросалон-2008». Теперь в России появилась еще одна профессиональная площадка, где смогут встречаться производители и потребители сельскохозяйственных машин.