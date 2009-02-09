Выставок много, «Агросалон» - один

Копирайтинг
Добавлена
15 лет назад
268 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С 19 по 22 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» прошла первая международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «Агросалон-2008». Теперь в России появилась еще одна профессиональная площадка, где смогут встречаться производители и потребители сельскохозяйственных машин.

Выставок много, «Агросалон» - один.doc
83 КБ