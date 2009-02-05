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"10 причин для покупки недвижимости в Турции

№1 Стоимость квадратного метра жилой недвижимости на южном побережье Турции начинается от ?800/м2. ?1500—2000 — это цена квадратного метра в квартире уровня «люкс», рядом с морем. При этом даже недорогое жилье строится очень качественно, с соблюдением всех норм безопасности."

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