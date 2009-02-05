Как сайты нельзя раскручивать. Клоакинг
Копирайтинг
Добавлена157 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Первые 145 символов из статьи:
"Распространена технология обмана поисковиков среди недобросовестных веб-мастеров, когда робот, совершающий обход сети, распознается по IP-адресу либо по имени хоста. "
Общее число символов - 750