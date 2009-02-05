Как сайты нельзя раскручивать. Клоакинг

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15 лет назад
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"Распространена технология обмана поисковиков среди недобросовестных веб-мастеров, когда робот, совершающий обход сети, распознается по IP-адресу либо по имени хоста. "

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Как сайты нельзя раскручивать. Клоакинг.doc
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