Как сайты нельзя раскручивать. (MLM)

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"Схема простая: к примеру, сайт получает с других сайтов 5 входящих ссылок и за их счет в поисковиках повышает свою позицию. В свою очередь, те 5 сайтов, стремятся от каких-то еще сайтов получить по 5 ссылок."

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