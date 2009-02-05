Как сайты нельзя раскручивать. (MLM)
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Добавлена137 просмотров
15 лет назад
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Первые 170 символов из статьи:
"Схема простая: к примеру, сайт получает с других сайтов 5 входящих ссылок и за их счет в поисковиках повышает свою позицию. В свою очередь, те 5 сайтов, стремятся от каких-то еще сайтов получить по 5 ссылок."
Общее число символов - 1030