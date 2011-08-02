2011 Kia Sportage – терминатор автомобильного мира

Мнения экспертов неоднозначно, однако кроссоверы – самый быстрорастущий сегмент рынка. Покупателям нравятся эти типы автомобилей. И все. Главное условие популярности выполнено. Внешне эти автомобили выглядят весьма достойно, и внутри – под капотом и в салоне – тоже полный порядок. Конечно, не все кроссоверы одинаковы, какие-то лучше, какие-то похуже. Интересно, каков 2011 Kia Sportage? Сейчас узнаем.