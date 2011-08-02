2011 Mini Countryman
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12 лет назад
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Mini пришлось-таки доказывать, что ее детище – достойный автомобиль по всем показателям. Ради этой цели компания представила несколько новых кроссоверов на ралли 2010 Mini Takes The States в США. Компания абсолютно уверена, что покупателей впечатлит то, чем неоспоримо обладает Countryman: функциональность и отличная динамика вождения.