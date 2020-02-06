АЛЛЕРГИЯ НА НАРОЩЕННЫЕ РЕСНИЦЫ

В погоне за красивым взглядом, девушки прибегают к приклеиванию синтетических ресничек. Индивидуальные реакции ведут к тому, что возникает аллергия на наращивание ресниц. Обращаясь к лешмейкеру в первый раз, надо быть готовой к

такой реакции слизистой глаз.

Известная истина гласит: «Нет некрасивых женщин.» Нет предела совершенству, и дамы

искусственно улучшают внешность. Но это стремление быть еще краше, может повлечь

вред здоровью.

После процедуры нередко наблюдаются проявления кожных реакций- сыпь, зуд; клиентки могут жаловаться на то, что векам тяжело. Могут начать распухать и чесаться глаза после наращивания ресниц. Девушки, когда-то встречавшиеся с реакциями на продукты или химические составы, могут столкнуться с аллергией на нарощенные ресницы.

Может ли быть аллергия или другие реакции нанаращивание ресниц

Риски увеличиваются, если вы аллергик. Средства, применяемые лешмейкерами, имеют современные составы, но это не гарантирует безопасность.

Важную роль играет профессионализм вашего косметолога. По технологии, клеящее вещество наносится на ресницы, избегая попадания на кожу. Малоопытный или безответственный лешмейкер может пренебречь правилом, и от наращивания придется избавляться.

Патчи, обезжириватель, праймер, которые мастера выбирают для работы, должны быть изготовлены из гипоаллергенных материалов.

+Обратите внимание, есть ли в кабинете увлажнитель и термогигрометр - показатели сухости воздуха и температуры напрямую влияют на то, как долго вы проходите с

ресничками. Пинцеты обязаны быть стерильными – вряд ли будете рады заполучить, например, конъюнктивит, который перенесет мастер на веки от предыдущего клиента, если тот им болен. +

Симптомы аллергии на клей для наращивания

Агрессивные вещества в составе клея для наращивания ресниц наносят вред вплоть до потери зрения. Симптомы банального дискомфорта, который может беспокоить в первые сутки и аллергии схожи. Если вы опасаетесь ждать 24 часа, при первом покраснении, зуде,

примите таблетку антигистаминного. Эти неприятные ощущения, вызываются как

самим клеем, который применял мастер при наращивании, так и составом для обезжиривания века. Кожа глаз очень нежная,может испытывать стресс при дополнительных волосках в ресничной зоне или испарения полимеров.

Аллергия проявляется внутренними и внешними симптомами. Каждая разновидность требует посещения врача. Профилактически допустимо применение антигистаминных лекарств в первые двое суток. Если неприятные ощущения не покинут,усугубляются, то речь идет не аллергии на наращивание. Ресницы придется снять, т.к. процедура не соответствует требованиям качества, проведена с нарушением технологии, травмирует глаза.

Признаки патологии характеризуются распуханием века,зудом, болью по линии роста ресниц. Лицо приобретает отечный вид, покрывается сыпью, может покраснеть. Внешние изменения сопровождаются слезоточивостью, чиханием, ощущением заложенности носа. С

насморком разрешено бороться сосудосуживающими каплями, но лечение ими противопоказано при долгосрочном использовании.

Аллергия опасна нарастанием силы симптомов, ведущим к отеку Квинке и срочным реанимационным действиям.

Мастера, оказывающие услугу наращивания ресниц, находятся в особой группе риска. Аллерген, поступающий в организм в виде испарений клея и остальных жидкостей, постепенно копится, и однажды резко проявляется жжением в грудной клетке, опуханием глаз и раздраженной слизистой в носу. Лешмейкеры обязаны защищать себя.

Разработаны правила, чтоб не пополнить ряды аллергиков:

· проветривайте кабинет;

· пейте воду в перерыве между процедурами;

· тщательно споласкивайте руки и лицо;

· орошайте слизистую носа спреями из морской воды,физраствором;

· капайте в глаза средства с гиалуроновой кислотой;

· поставьте в кабинете мойку воздуха.

Методы лечения аллергии при наращивании ресниц зависят от того, как она проявляется. Для лечения применяются антигистаминные таблетки. Если началась крапивница, а кожа чешется и стала опухать, логично лечиться мазью. Выбирайте лекарства, оказывающие местный успокаивающий эффект, не наносите их на слизистую.

Раздражение в носу рекомендуется снять сосудосуживающими каплями. Помните, что использование их дольше пяти суток влечет за собой привыкание. Говоря простым языком, если злоупотреблять, то заложенность носа станет постоянным спутником.

Причины появления аллергии на наращивание ресниц

Даже в такой области, как хирургия,отторгаются ткани- организм отказывается принимать внедренные суставы, силикон. А они созданы из гипоаллергенных материалов! Что говорить о жидкостях, применяемых при наращивании ресниц, не содержащих ничего натурального, являя собой производство химической промышленности. Компаниям, занимающимся изготовлением клея, патчей, ремувера, финансово невыгодно продавать то, что будет массово вызывать патологии. От аллергии не застрахован никто. Какой- то

компонент подходит одному, и ведет к тяжелому состоянию у другого. Никто не

знает весь список веществ, что ведут к патологическим реакциям организма в

конкретного человека.

Нельзя говорить о 100% безопасности-есть место фактору индивидуальных реакций. Из-за измененного фона гормонов во время беременности, лактации, шансы заполучить аллергию увеличиваются. Данные периоды не рекомендуются для наращивания, есть данные о том, что ресницы плохо приживаются. Мастера шутят, что они как тест на беременность, выявляющий первые признаки – если к ним приходит

недовольная осыпавшимися на следующий день ресничками клиентка, и начинается

разбор возможных причин, нередко выясняется интересное положение девушки, о

котором она пока еще не знала.

Аллергия может дать о себе знать сразу после наращивания ресниц. Во время процедуры не пытайтесь открывать глазки. Пары клея не улетучились и вызывают раздражение, начнется слезотечение. Часто девушки засыпают на кушетке, пока лешмейкер творит красоту. Нелегко 2-3 часа лежать неподвижно, но если вы уснете, веки могут сами по себе приоткрываться, что также способствует раздражению. Воздержитесь от разговоров по тем же причинам.

Игнорирование правил ухода провоцирует аллергию. Часто носительница синтетических ресничек боится тщательно мыть глаза. Не удаленные частички косметики,

пыль, естественные выделения и крупицы клея являются питанием для патогенной

флоры. Это повышает опасность развития состояний, сопряженных с аллергией после

наращивания ресниц.

Не пугайтесь, когда мастер, начиная процедуру, надевает маску или строительный респиратор. Они дышат клеем по много часов ежедневно, и должны

защищать себя от накопительного эффекта. Аллергия на клей для наращивания

ресниц у мастера становится последствием ежедневного многочасового вдыхания

токсичных паров химических веществ, и лешмейкеры обязаны заботиться и о

клиенте, но и о своем здоровье. Отказ от применения средств индивидуальной

защиты влечет пожизненное применение антигистаминных.

Желание сэкономить часто ведет к поискам мест «где нарастят дешевле». В индустрии красоты такой подход сулит дополнительные проблемы. Если мастер позиционирует себя не новичком, при этом ценник его работы выгодно отличается

от коллег, лучше к нему не обращаться. Удешевляя процедуру, лешмейкер не станет

закупать проверенные и зарекомендовавшие себя составы. Использование

некачественного материала, игнорирование норм септики и асептики влечет

проблемы для клиента.

Придя к новому мастеру за процедурой, узнайте, какие составы он использует. Желательно, чтоб одноразовая простыня расстилалась на кушетку, когда вы уже в кабинете . Пинцеты обязаны храниться в сухожаре или стерилизаторе. Не стоит придираться, но если что- то настораживают, откажитесь от наращивания ресниц здесь. Мастер, экономящий на одноразовых расходниках и комфорте клиента, вряд ли способен оказать качественную услугу с использованием клея, который прошел проверку на безопасность.

Если у вас наблюдается реакция после процедуры, есть опасность, что это аллергия на клей для наращивания ресниц определенной фирмы. Стоит сменить производителя, и все проблемы прекращаются. Узнайте, какой маркой пользовался мастер.

+Если аллергия после наращивания ресниц посетила, и вы не справляетесь с ней, необходимо снятие ресниц. Посетите врача, он назначит комплекс мазей и глазных капель. Применение лекарств поможет вам избавиться от последствий наращивания. Чтоб узнать, если тли предрасположенность к аллергии на конкретный состав, попросите мастера капнуть клей вам на сгиб локтя

или нарастить небольшое количество пробных ресничек. В течение 2х суток нет

аллергии?- смело идите делать полное наращивание! Отложите наращивание при

болезнях глаз. +