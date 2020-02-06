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Имболк – не просто праздник, пришедший из традиций древних кельтов. 1-2 февраля – день, делящий поровну промежуток времени между Йолем и грядущей Остарой. Еще один поворот Колеса Года – под покровом зимних стуж крадется весна!
«Волчий месяц» февраль – людям приходится все больше усилий прикладывать для получения доброго улова на рыбалке или удачной охоты. Запасы
провизии и сухого дерева для обогрева жилища истощаются. Чтобы поддаться унынию
и указать духам тепла путь, древние кельты зажигали огни, ставили на окна свечи
и верили в скорый приход спасительной весны.
Значение праздника
С Имболком связана триликая богиня Бригита. Она –покровительница домашнего скота и плодородия, хранительница огня. Гадалки ассоциируют с ней две карты из старших аркан Таро – Равновесие (XIV) и Звезду (XVII).
Имболк – один из восьми праздников Колеса года, таящий особую магическую силу, сакральные знания великой Богини. Возрождается природа, очищая пространство для будущих ростков. Обновляется и человек. День знаменует деторождение и извечное противостояние смерти.
Как отмечать
Древние люди чествовали Имболк, разжигая огни в знак пробуждения всего живого. Свечи стояли в каждом помещении домов, а улицы озарялись кострами и факелами. Проводились обряды для ублажения духов, ведь их поддержка влияла на богатство урожая и благополучие семей.
В одном из переводов Имболк означает «в молоке». К началу февраля домашний скот уже приносит потомство, у человека появляется еще один источник пищи – молоко. И с ним связаны традиционные ритуалы.
В наше время перед празднованием в доме проводят генеральную уборку, избавившись от старого и ненужного. После этого «чистят» помещения при помощи специальных обрядов. Закончив с жилищем, переходят к духовным практикам.
Особой точностью обладают проведенные в Имболк гадания и созданные обереги .
Так, Крест Бригитты из соломы вешали над входной дверью, а через год сжигали
вместе с накопленным негативом.
Традиционные угощения на столе – молочные блюда, мясо с большим количеством овощей, орехи и сухофрукты. Алкогольные напитки запрещены.
В мире существуют аналоги кельтского Имболка. Это сэцубун у японцев, День сурка в США, Сретение Господне у христиан, заменивший языческие громницы после крещения славян. Эти праздники объединяет стремление получить милость богов и жизненное благополучие.