Имболк – не просто праздник, пришедший из традиций древних кельтов. 1-2 февраля – день, делящий поровну промежуток времени между Йолем и грядущей Остарой. Еще один поворот Колеса Года – под покровом зимних стуж крадется весна!

«Волчий месяц» февраль – людям приходится все больше усилий прикладывать для получения доброго улова на рыбалке или удачной охоты. Запасы

провизии и сухого дерева для обогрева жилища истощаются. Чтобы поддаться унынию

и указать духам тепла путь, древние кельты зажигали огни, ставили на окна свечи

и верили в скорый приход спасительной весны.

Значение праздника

С Имболком связана триликая богиня Бригита. Она –покровительница домашнего скота и плодородия, хранительница огня. Гадалки ассоциируют с ней две карты из старших аркан Таро – Равновесие (XIV) и Звезду (XVII).

Имболк – один из восьми праздников Колеса года, таящий особую магическую силу, сакральные знания великой Богини. Возрождается природа, очищая пространство для будущих ростков. Обновляется и человек. День знаменует деторождение и извечное противостояние смерти.

Как отмечать

Древние люди чествовали Имболк, разжигая огни в знак пробуждения всего живого. Свечи стояли в каждом помещении домов, а улицы озарялись кострами и факелами. Проводились обряды для ублажения духов, ведь их поддержка влияла на богатство урожая и благополучие семей.

В одном из переводов Имболк означает «в молоке». К началу февраля домашний скот уже приносит потомство, у человека появляется еще один источник пищи – молоко. И с ним связаны традиционные ритуалы.

В наше время перед празднованием в доме проводят генеральную уборку, избавившись от старого и ненужного. После этого «чистят» помещения при помощи специальных обрядов. Закончив с жилищем, переходят к духовным практикам.

Особой точностью обладают проведенные в Имболк гадания и созданные обереги .

Так, Крест Бригитты из соломы вешали над входной дверью, а через год сжигали

вместе с накопленным негативом.

Традиционные угощения на столе – молочные блюда, мясо с большим количеством овощей, орехи и сухофрукты. Алкогольные напитки запрещены.

В мире существуют аналоги кельтского Имболка. Это сэцубун у японцев, День сурка в США, Сретение Господне у христиан, заменивший языческие громницы после крещения славян. Эти праздники объединяет стремление получить милость богов и жизненное благополучие.