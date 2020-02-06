ФИЛОСОФИЯ ГАДАНИЯ НА ТАРО

В настоящее время тарологи разделились на два лагеря. Первыевидят в гадании с помощью аркан мистику. Для вторых карты являются всего лишь

инструментом, позволяющим получить точные ответы. Надо отметить, что правы

представители обеих сторон. Этой системе много сотен лет, она покорила сердца

людей во всех точках мира, совершенствовалась, набираясь сокровенной мудростью.Уэйт, создавая свою систему Таро, сумел объединить тайныдревних с практическим и интуитивным подходом к толкованию. Его литературный

труд «Иллюстрированный ключ к Таро» стал основой для многих школ. Рассуждения

автора позволяют подобрать ключик к каждой карте, состоящий из интуиции и

эзотерических знаний. Ведь в символах каждого аркана зашифрованы законы

вселенной, основы нумерологии.Многие тарологи склонны утверждать, что гадание на картах неоказывает негативного влияния на энергетику. Колоды являются не происками

нечистой силы, а хранителями глубинных архетипов, присутствующих в сознании

человечества. Арканы составляют модель Вселенной – у каждого явления есть две

стороны. Поэтому и энергия Таро гармонична, представляя собой одновременно тень

и свет.Важно выбирать те карты, что соответствует внутреннимвзглядам гадающего на мир. Одна и та же колода одним будет казаться «говорящей»,

а другим явится «агрессивной и темной». При работе с Таро очень многое зависит

от самого человека. Спорят предсказатели и в вопросе необходимости «заряжать»стопку аркан. Приверженцы мистификации уверяют, что это обязательно нужно

делать. Таким людям важны ритуалы – в первую очередь, они настраивают себя.

Другая разновидность тарологов считает, что для взаимодействия с Таро следует

развивать собственные знания, а не пытаться наделить разрисованные картонки

магическим действием. В любом случае, каждый гадающий имеет право выбрать

наиболее удобный путь, помогающий в толковании раскладов.