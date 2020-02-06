Основы гадания на картах Таро

Новичкам гадания на Таро порой сложно разобраться в имеющемся потоке информации об этой колоде. Картам посвящены сотни книг и статей. Начать изучение необходимо с выбора системы, на которой будет удобнее работать.

Существуют три системы. Они различаются изображением на картах, трактовкой. На их основе создаются фантазийные Таро – в этом случае рисунки могут быть любыми, выдержанными в тематике колоды, но значения остаются неизменными.

· Таро Райдер-Уайт – классические и самые популярные колоды. О работе с ними выпущено большинство книг. Арканы красочные,

сюжеты разработаны так, что значения запоминаются легко и быстро.

· Таро Папюса – прародители предыдущей колоды.Есть отличия в трактовании, порядке карт Старших аркан и отсутствие детализации Младших.

· Таро Кроули – появились в начале XX века благодаря Алистеру Кроули, вложившему в символику карт свою философию. Внешний вид и значения символов сильно отличаются от классики. Хотя есть тарологи, утверждающие, что с ними работать проще, чем с Уайтом.

Обучающимся гаданию нужно прорабатывать колоду. Это делается для детального изучения значений. Самый легкий способ – быстрый расклад «Карта дня» на одну карту.

Читать расклады можно тремя способами – системно, интуитивно и комплексно.

· системно – вызубрить значения и сочетания аркан;

· интуитивно - ориентироваться на чувства, которыевызывает карта во время гадания;

· синтез двух подходов.

Помимо трактования каждой карты, изучают стихии, к которым они принадлежат, преобладающие цвета, символы и детали рисунка, ранг у Младших аркан. Тарологи рекомендуют «зарядить» колоду – первые дни держать их в руках, перебирать, рассматривать. Тогда колода быстрее откроется своему хозяину и

станет верным помощником.