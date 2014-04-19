Антикварная мебель в интерьере

Жильё ценителя старины всегда своеобразно и проникнуто энергетикой давно минувших времён. Раритеты не теряют со временем исторической и

художественной ценности. Они способны проносить сквозь столетия талант

мастера, который вкладывал душу в их создание. Антикварная мебель.