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Красивая мебель в интерьере гостиной располагает к миру и покою. Гостиная призвана служить местом отдыха, работы, радушного
приёма гостей и должна выглядеть безупречно. Основным направлением
компании Platinum Project является создание элегантных интерьеров с участием мебели премиум-класса от ведущих мировых брендов.
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