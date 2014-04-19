Мебель в интерьере гостиной

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10 лет назад
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Красивая мебель в интерьере гостиной располагает к миру и покою. Гостиная призвана служить местом отдыха, работы, радушного

приёма гостей и должна выглядеть безупречно. Основным направлением

компании Platinum Project является создание элегантных интерьеров с участием мебели премиум-класса от ведущих мировых брендов.

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