Архив котировок

Технический анализ заключается в исследовании динамики рынка для того чтобы дать прогноз дальнейшей динамике цен. Чаще всего анализ осуществляют с помощью графика. Поэтому очень важно, чтобы под рукой находились исторические данные цен по всем периодам и финансовым инструментам, когда-либо используемым в практике.