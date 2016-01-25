Автокредит в 2016 году.

Что ждет в покупателей желающих взять в кредит авто в 2016 году. сравнению с 2015 годом рост цен на автомобили значительно повысился. Эксперты советуют брать кредит в рублях в избежание валютных переплат в связи с кризисом в мире.В каком из множества банков РФ можно взять самый выгодный и дешёвый кредит не переплачивая огромные проценты, которые дарят вам как бонус за вашу покупку?Большое количество финансовых учреждений сейчас предлагают разнообразные программы автокредитования в 2016 году с минимальными процентными ставками:Автокредит «Сбербанка»процентная ставка - 13,5-16% годовых в рубляхпервоначальный взнос - 15%срок выплаты кредита до - 5 летсправка по форме 2-НДФЛАвтокредит «ВТБ 24»первый взнос - 15%процентная ставка от - 13% годовыхсумма займа до - 5 миллионовтрудовая книжка и документ о доходахАвтокредит «Альфа Банк»срок оплаты - 1-6 летпервый взнос - 10%процентная ставка от - 7,9% Существует также программа государственного авто кредитования.Такие довольно выгодные займы направленны на поддержку российского автопрома. Так называемая президентская субсидия, начала функционировать в России с 2009 года. Изначально была продумана на помощь государством в приобретении бюджетных автомобилей, которые не превышали цену - 600 тысяч рублей. Но времена меняются и различные преимущества с каждым годом пополняли список этой программы, в том числе и моделей автомобиля.Воспользоваться такими преимуществами может каждый, соблюдая некоторые условия:максимальная цена авто - 750000 рублей;первый взнос не менее - 15%;вес автомобиля не больше - 5 тонны;срок кредита максимум на - 3 года;срок выпуска автомобиля не должен быть выше - 12 месяцев;транспортное средство должно бить отечественного производства, или собирать его должны на территории РФ;Также вас ожидает тщательная процедура оформления. Кроме стандартного перечня документов, потребуется справка 2-НДФЛ, плюс информация с места работы. В некоторых ситуациях, например, плохой кредитной истории, вас попросят предоставить поручителя. Обязательным пунктом будет страхование транспортного средства-полис Каско. Конечно, предоставляется право воспользоваться другой страховой компанией, но тогда сумма процента изменится не в вашу пользу. Еще одно большое преимущество-это возможность участвовать в программе утилизации: избавившись от вашего старого авто, вы получаете, скидку на покупку новенького железного коня. Банки которые прошли государственный отбор и принимают участие в программе: Наименование банка Начальная ставка Ставка по льготнойпрограмме Сбербанк 15-17% 9,5-11,5% Газпром банк 15,00% 9,50% Россельхос банк 15,00% 9,50% Банк Москвы 15,00% 9,50% Росбанк 16,5-21% 11-15,5% Юникредит банк 13,5-16,5% 8-11% ВТБ 24 16-17% 10,5-11,5% УралСиб банк 16-17% 10,5-12% Каждая программа автокредита в 2016 году имеет свои преимущества, большой предпочтение среди банков и кредитных отделов предоставляет право выбирать, что выгодней именно вам. Если решили порадовать себя и приобрести новенький автомобиль, будьте очень внимательны: спрашивайте, читайте, уточняйте, думайте, а главное не спешите и тогда ваша обновка будет доставлять вам только радость.