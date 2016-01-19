Классификация коттеджных посёлков.

Эконом, комфорт, бизнес, все подробности удобств

коттеджных поселков. Что такое классификация недвижимости? Чем

отличается эконом от комфорта, и в чём

бизнес-класс так хорош?

Давайте разбираться в нехитрой схеме цены и

качества.

Для начала, чтобы было все понятно, коттеджных

посёлки-это недвижимость вне города,

для людей, уставших от суеты и пыли

наших перегруженных дорог, с желанием

быть поближе к природе, но не убегать

все же далеко от цивилизации.

А теперь по порядку.

Эконом-класс. Это территории с небольшими домиками, оснащенные

минимальными коммуникациями: светом,

газом, водой, телефоном и инфраструктурой:

магазинами, аптеками, в редких случаях

школой. В постройку таких домов зачастую

входят недорогие строительные материалы

и строгая охрана в виде забора по

периметру поселка с пунктом КПП. Скажем

так, довольно аккуратные, скромные

жилища с площадью земли 6 -11 сотых и

приемлемой ценой.

Комфорт-класс. Красивый маркетинговый трюк под названием «чуть

лучше, чем до этого». Компании вам

добавят всего по чуть-чуть: улучшат

дороги, внешнюю отделку дома, подарят

небольшой ландшафтный дизайн, увеличат

площадь на пару соток, в бонус добавят

ещё интернет и все дополнительные

удовольствия, которые будут стоить

чуть дороже, чем до этого. Вроде бы

неплохо, можно себя побаловать за

небольшой плюс в цене такими приятными

мелочами и прибавками в качестве.

Бизнес-класс. Это уже внушительные по размеру дома, с площадью земли 20 и

выше сотых. Возводят их по новейшим

технологиям, из рубленного бруса,

кирпича. Оснащены всеми центральными

коммуникациями, системой кондиционирования,

шикарным ландшафтным дизайном за окном

и чистой живой природой. Дороги

естественно покрыты асфальтом, а

круглосуточная охрана подарит вам

спокойный сон. Также жителям здесь

предоставляют городские удобства в

виде: разных магазинов, спортивных-центров

и развлекательных заведений. При желании

повысить свой жизненный статус и

добавить в нём не много шика, придётся

выложить не маленькую сумму.

Если углубляться во всю эту политику, то

количество классификаций на этом не

заканчивается, но чем больше их, тем

труднее сделать правильный выбор и не

прогадать. У всех свои предпочтения и финансовые возможности.

Будьте внимательны, ведь покупая дом,

мы не только приобретаем для себя

защиту, но и наполняем его стены своей

душой.