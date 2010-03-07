Автомагнитолы

Автомобиль… Движение…Меняющиеся друг за другом пейзажи… Бесконечно длинная дорога… И вот уже слипаются глаза от этой монотонной езды. Как тут не уснуть бедному автомобилисту?

Что ж, на помощь придет она – автомагнитола. Устройство, без которого современный автомобиль трудно себе вообразить. Она является центральным звеном любой аудиосистемы.

Рынок автомагнитол на сегодняшний день представлен разнообразными моделями со всевозможными встроенными функциями. И производители не стесняются расхваливать свой товар, позиционируя его как самый лучший и современный.

Как же не заблудиться в этом царстве «ресиверов»? Ведь не зря говорят, что самая большая проблема – проблема выбора.

Попробуем разобраться…