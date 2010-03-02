Тюнинг от Kenstyle

Ох уж это создание – автомобилист! Вначале он днями и ночами размышляет о том, как хорошо бы было купить машину. Рисует себе картинки в воображении, на которых только он и «она» - его мечта. И провожает взглядом, а то и расплывается в улыбке при виде очередной проезжающей мимо «красотки». Наконец, проходит n-ное количество времени. Деньги собраны, и вот оно счастье – автомобиль! Такой как хотел! Казалось бы, чего еще желать? Но проходит месяц, два, три… И уже оказывается, что выстраданная «крошка» далеко не идеальна. И чего-то опять не хватает...Появляется какое-то чувство неудовлетворенности, тем более что вокруг столько новейших моделей с усовершенствованным дизайном.

Вот тут на помощь прийдет тюнинг!