Большая "перестройка" в однокомнатной квартире

К сожалению, сегодня не каждый имеет возможность приобрести просторное жилье. Наиболее доступны и востребованы на рынке недвижимости однокомнатные квартиры. Но что делать, если одной комнаты катастрофически не хватает для комфортной жизни? Перепланировка может стать наилучшим решением проблемы!