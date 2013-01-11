Большая "перестройка" в однокомнатной квартире

Добавлена
11 лет назад
246 просмотров
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К сожалению, сегодня не каждый имеет возможность приобрести просторное жилье. Наиболее доступны и востребованы на рынке недвижимости однокомнатные квартиры. Но что делать, если одной комнаты катастрофически не хватает для комфортной жизни? Перепланировка может стать наилучшим решением проблемы!

Большая "перестройка" в однокомнатной квартире.doc
27 КБ