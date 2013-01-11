Выбираем детскую коляску

На первый взгляд, кажется, что выбрать коляску для новорожденного совсем несложно. Однако, столкнувшись с огромным выбором моделей, различных по форме и функциональности, многие родители теряются, не зная, какой же вариант предпочесть. В статье рассмотрены наиболее распространенные типы детский колясок.