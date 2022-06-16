Бурение геологических скважин

Обследование грунтового основания является одним из важнейших этапов при выборе земельного участка для строительства искусственного

сооружения, особенно, если планируется возведение высотных многоэтажек, больших

производственных комплексов и прочих сооружений, обладающих большой массой и

площадью. В этом случае грунт должен выдержать нагрузку от строения и

обеспечить устойчивость фундаментного основания даже в самых сложных условиях –

при подъеме грунтовых вод в период паводков, при сильных ветровых и снеговых

нагрузках, землетрясениях. Поэтому показатели прочности и устойчивости

грунтовых оснований должны обеспечиваться с запасом. Также следует помнить о

сметной стоимости строительства – дополнительные мероприятия, такие как

укрепление фундамента при помощи свайного поля, замена грунта, подсыпка и

прочие работы могут повлиять на нее в сторону увеличения. Поэтому, при выборе

земельного участка для строительства объекта необходимо досконально изучить

геологическую обстановку в регионе и определить наличие технической

возможности, а также экономической целесообразности вести строительство на

заданном участке.