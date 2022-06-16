Георадарная технология

Изучением строения Земли, различных сред и искусственных сооружений занимаются различные науки, прикладные дисциплины и даже отдельные
организации реального сектора экономики. Для ученых и инженеров наибольшую
сложность всегда представляло изучение строения различных сред и объектов
неразрушающими методами. Именно обнаружение различных находок и аномалий в
неразрушенных образцах дает наиболее достоверную информацию о природе и
свойствах тех или иных объектов, а кроме того, неразрушающие методы при
масштабном обследовании являются менее дорогостоящими по сравнению с
разрушающими. Например, ультразвуковые дефектоскопы позволяют найти трещины и
поры в сварных швах (не разрезая их), гравиметрия, магниторазведка и прочие
методы геофизики позволяют обнаруживать залежи полезных ископаемых без
использования скважинного бурения.