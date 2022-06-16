Георадарная технология

Изучением строения Земли, различных сред и искусственных сооружений занимаются различные науки, прикладные дисциплины и даже отдельные

организации реального сектора экономики. Для ученых и инженеров наибольшую

сложность всегда представляло изучение строения различных сред и объектов

неразрушающими методами. Именно обнаружение различных находок и аномалий в

неразрушенных образцах дает наиболее достоверную информацию о природе и

свойствах тех или иных объектов, а кроме того, неразрушающие методы при

масштабном обследовании являются менее дорогостоящими по сравнению с

разрушающими. Например, ультразвуковые дефектоскопы позволяют найти трещины и

поры в сварных швах (не разрезая их), гравиметрия, магниторазведка и прочие

методы геофизики позволяют обнаруживать залежи полезных ископаемых без

использования скважинного бурения.