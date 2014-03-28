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Одиниз философов сказал, что натура девушки очень тонкая материя, сравнимая лишь с
лепестком свежесрезанной розы. Именно из за хрупкости и переменчивости нрава
юных особ вопрос “Что подарить девушке?” никогда не потеряет своей актуальности.
Ведь именно они всегда в курсе всех модных тенденций и прошлогодним сюрпризом
их уже не удивишь. 1) Что в имени тебе моем? Природой такустроено, что девушки создания не только добрые и чуткие, но и немножко
самолюбивые. Чтобы сделать приятное девушке достаточно просто оценить ее
индивидуальность. В этом случае стоит обратить внимание на ее имя. Ни одну леди
не оставит равнодушной букет из цветов которые по гороскопу отождествляются с
ее именем. 2) Сладкая жизнь. Конечно коробкой конфетуже никого не удивишь и не обрадуешь. Но на помощь приходят многочисленные
кондитерские, оригинальным подарком
будет торт с ее именем или надписью понятной лишь вам двоим. Изысканности этому
подарку может добавить коробочка с украшением спрятанная в торт. Восторженные возгласы
обеспечены. Кстати цена изготовления эксклюзивного торта варьируется от 200 до
600 руб/кг.3) Остановись мгновение. Для девушеклестно, когда их внешние данные высоко оценивают, и подаренная профессиональная
фотосессиялучшее подкрепление любым деферамбам. Возможность ощутить себя супер-моделью
положительно сказывается на настроении красавицы. Кроме того, просматривая
фотографии девушка будет благодарно вспоминать дарителя. Купон на такую
фотосессию лучше поискать на различных сайтах со скидками, а на сумму скидки
купить букет цветов (см.п. 1)4) Опасная зона. Есть вещи которые даритьдевушкам нельзя, если конечно сама не попросит. К таким вещам относятся
домашние животные (вдруг аллергия) , сертификаты в салоны красоты ( намек на
то, что девушка не хороша?) , пригласительные в тренажерные залы ( проблемы с
фигурой? ), а так же духи ( тут уж действительно лучше подарить
сертификат). Если очень хочется подарить
девушке отдых, то как нельзя лучше подойдет сертификат в спа-салон или на
массаж.Самымдорогим подарком всегда является внимание, и если стоит задача произвести
фуррор, то удивляйте девушку! Возьмите билеты в другой город , даже если для
него всего час езды такое маленькое приключение надолго врежется в память, ведь
девушки такие эмоциональные. Любая из реккомендаций приведенных выше в масштабе
путешествия будет много ярче и веселее.