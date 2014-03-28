Мужчинывсегда удивляют женщин, порой невозможно понять как в парне уживается суровая

натура, и нежная, романтичная. Именно из за этой разносторонней развитости на

вопрос “Что подарить парню?” просто невозможно ответить без специальной

инструкции. 1) Взрослые игры. С тем, что парни всегдаостаются детьми никто уже не спорит. Игрушки для них можно найти в специальных

сетевых магазинах, все они похожи один на другой и содержат в себе различные

предметы самообороны, снаряжение для охоты и рыбалки, гаджеты, атак же

премиальные аксессуары для мужчин. Поскольку выдумали эти магазины мужчины шанс

ошибиться стремительно приближается к нулю. 2) Потешные подарки. Чувства юмора парнямне занимать, и поэтому одним из самых оригинальных подарков для них будет

что-то забавное. Например хрюкающая копилка или кашляющая пепельница, а так же

ежедневник с гравировкой любимого спортивного клуба долго будет забавлять

парня. Приятные мелочи лучше комбинировать с чем-то весомым, потому что мужчины

все-таки материалисты. Стоимость подарка напрямую показывает отношение к

одариваемому.3) Пятое колесо. Подарок для парня долженбыть нужным. Легкий способ попасть в десятку– подарить инструмент, например

шуруповерт, дрель или отбойный молоток. Такой подарок будет приятно радовать

парня– ведь это вещь для настоящего мужчины, хозяина в доме.4) Осторожно, злая собака. С осторожностьюнужно относится к выбору одежды для парня в качестве подарка. Мало того, что

можно не угадать с расцветкой, можно приобрести не тот размер, и тем самым

испортить весь сюрприз. Если парень очень близкий есть один железный вариант – хорошее

термо-белье. Вещь очень нужная и ошибиться невозможно – оно очень хорошо

тянется. Когдадаришь подарок парню искренность всегда должна быть на первом месте. Ведь

запоминается не столько сам подарок, сколько эмоции и слова с которыми его

дарили. Мужчины имеют какое-то звериное чутье способное улавливать малейшие

нотки фальши, поэтому никогда не забывайте правило,– Подарки нельзя

передаривать!