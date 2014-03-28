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Мужчинывсегда удивляют женщин, порой невозможно понять как в парне уживается суровая
натура, и нежная, романтичная. Именно из за этой разносторонней развитости на
вопрос “Что подарить парню?” просто невозможно ответить без специальной
инструкции. 1) Взрослые игры. С тем, что парни всегдаостаются детьми никто уже не спорит. Игрушки для них можно найти в специальных
сетевых магазинах, все они похожи один на другой и содержат в себе различные
предметы самообороны, снаряжение для охоты и рыбалки, гаджеты, атак же
премиальные аксессуары для мужчин. Поскольку выдумали эти магазины мужчины шанс
ошибиться стремительно приближается к нулю. 2) Потешные подарки. Чувства юмора парнямне занимать, и поэтому одним из самых оригинальных подарков для них будет
что-то забавное. Например хрюкающая копилка или кашляющая пепельница, а так же
ежедневник с гравировкой любимого спортивного клуба долго будет забавлять
парня. Приятные мелочи лучше комбинировать с чем-то весомым, потому что мужчины
все-таки материалисты. Стоимость подарка напрямую показывает отношение к
одариваемому.3) Пятое колесо. Подарок для парня долженбыть нужным. Легкий способ попасть в десятку– подарить инструмент, например
шуруповерт, дрель или отбойный молоток. Такой подарок будет приятно радовать
парня– ведь это вещь для настоящего мужчины, хозяина в доме.4) Осторожно, злая собака. С осторожностьюнужно относится к выбору одежды для парня в качестве подарка. Мало того, что
можно не угадать с расцветкой, можно приобрести не тот размер, и тем самым
испортить весь сюрприз. Если парень очень близкий есть один железный вариант – хорошее
термо-белье. Вещь очень нужная и ошибиться невозможно – оно очень хорошо
тянется. Когдадаришь подарок парню искренность всегда должна быть на первом месте. Ведь
запоминается не столько сам подарок, сколько эмоции и слова с которыми его
дарили. Мужчины имеют какое-то звериное чутье способное улавливать малейшие
нотки фальши, поэтому никогда не забывайте правило,– Подарки нельзя
передаривать!