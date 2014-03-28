Как кататься на сноуборде?

Вожидании Олимпийских игр sochi 2014 многие стали с большим интересомизучать зимние виды спорта. Огромной популярностью среди них пользуется

относительно новый вид спорта – сноубординг. Для тех, кто решил покорить этот

модный вид спорта следующие рекомендации:1) По одежке встречают. Профессиональныесклоны в России с легкостью можно найти пока только в Сочи. Если Вы далеки от

Олимпийской столицы, стоит приобрести специальную экипировку. Экономить на

защите суставов и шлеме запрещается.2) Выбор доски. Костюм куплен и подогнан,теперь нужно найти подходящий сноуборд. Не торопитесь его покупать, если это

минутное увлечение, то лучше воспользоваться услугами проката, а если это новое

хобби первые катания дадут возможность лучше понять, какая доска лучше

подойдет.3) Основы. Определите ведущую ногу. Дляэтого попросите легонько толкнуть Вас в спину, нога на которую придется опора и

есть ведущая. Не забывайте, что кататься нужно боком, и ведущая нога направлена

вперед, а смотреть нужно всегда в сторону спуска, чтобы избежать столкновений. 4) Привыкание. Закрепите крепления наобеих ногах, поднимитесь на ноги, первоначально эти действия вызывают

дискомфорт. Чтобы снять напряжение нужно несколько минут по приседать в таком

виде активно балансируя руками. После такого упражнения при настоящем катании

руки будут при деле.5) С небес на землю. Прежде чем ступить насклон нужно научиться падать. Чтобы уберечь кисти рук при падении они должны

быть собраны в кулак. Если падение пришлось на лицо, то подниматься надо через

коленно-локтевую позицию, она позволяет сразу продолжить спуск без лишних

движений. Новичкам лучше носить в рюкзаке что-то мягкое, чтобы смягчить падение

на спину.6) Первые шаги. Чтобы закрепить основы напрактике лучше первое занятие провести с инструктором, до занятия нужно

обязательно посмотреть обучающие видео из интернета, чтобы быть “в теме”. Если

это невозможно, в первый день пристегните к сноуборду только одну ногу и

попытайтесь кататься как на самокате. Это упражнение поможет привыкнуть к

специфике спуска и научит тело группироваться. Чтобыстать профессиональным сноубордистом нужны годы, а смело стоять на доске можно

уже через несколько занятий. Главное не спешить и выполнять разминку перед

занятиями для того, чтобы подготовить связки. Сноубординг по травматизму

гораздо безопаснее лыжного спорта, поскольку обе ноги закреплены на доске.

Помните, соблюдение техники безопасности на спуске залог отличного настроения и

приятного катания!