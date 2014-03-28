Бизнес без капитала

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Едвали найдется человек, не мечтающий о
собственном и обязательно доходном
деле, но чаще всего воображение рисует
картины красивой жизни, а не кропотливой
работы.Длятех, кто не боится трудностей и
действительно очень хочет иметь свой
бизнес самым серьезным ограничением
является отсутствие стартового капитала.
Выходесть:
- Интернет. Интернет дает безграничные возможности,
в том числе и заработка, но не обольщайтесь,
объявления о больших деньгах при
маленьких вложениях обман. Заработать
можно сделав сайт для организации,
научиться делать их не сложно, в интернете
много конструкторов и самоучителей.
от сложности.
- Бухгалтерские услуги. Небольших предприятий сейчас
очень много, и все они обязаны вовремя
сдавать бухгалтерскую отчетность. Если
вы знаете бухгалтерский учет в сезон
«сдачи отчетности» можно заработать
от 5000 до 10000 т.р в зависимости от количества
организаций которые Вы будете
обслуживать.
- Учение свет. В сессию многие работающие студенты
прибегают к помощи в написании курсовых
работ. Это отличная возможность не
только заработать, но и улучшить свои
знания и расширить кругозор.
варьируется от 3000 до 5000 т.р.
- Иностранный аукцион. Многие наши соотечественники
зарабатывают с торговлей на ebay и других аукционах, российские сувениры
пользуются там отличным спросом, и
купив магнит с видом на кремль за 1
доллар, вы с легкостью сможете продать
его за 10, неплохая выгода. Так же можно
создать интернет-магазин в социальной
сети.
себя сам в зависимости от того, что
человеку ближе. Вначале всегда тяжело,
но воспользовавшись любым из представленных
советов можно накопить на стартовый
капитал и заняться делом своей мечты.
Все получится , если верить в это и
прилагать к этому максимум своих усилий!