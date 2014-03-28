Бизнес без капитала

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10 лет назад
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Едвали найдется человек, не мечтающий о

собственном и обязательно доходном

деле, но чаще всего воображение рисует

картины красивой жизни, а не кропотливой

работы.Длятех, кто не боится трудностей и

действительно очень хочет иметь свой

бизнес самым серьезным ограничением

является отсутствие стартового капитала.

Выходесть:

  • Интернет. Интернет дает безграничные возможности,

    в том числе и заработка, но не обольщайтесь,

    объявления о больших деньгах при

    маленьких вложениях обман. Заработать

    можно сделав сайт для организации,

    научиться делать их не сложно, в интернете

    много конструкторов и самоучителей.

Стоимостьодного сайта от 2000 до 10000 т.р в зависимости

от сложности.

  • Бухгалтерские услуги. Небольших предприятий сейчас

    очень много, и все они обязаны вовремя

    сдавать бухгалтерскую отчетность. Если

    вы знаете бухгалтерский учет в сезон

    «сдачи отчетности» можно заработать

    от 5000 до 10000 т.р в зависимости от количества

    организаций которые Вы будете

    обслуживать.

  • Учение свет. В сессию многие работающие студенты

    прибегают к помощи в написании курсовых

    работ. Это отличная возможность не

    только заработать, но и улучшить свои

    знания и расширить кругозор.

Стоимостьвыполнение одной оригинальной курсовой

варьируется от 3000 до 5000 т.р.

  • Иностранный аукцион. Многие наши соотечественники

    зарабатывают с торговлей на ebay и других аукционах, российские сувениры

    пользуются там отличным спросом, и

    купив магнит с видом на кремль за 1

    доллар, вы с легкостью сможете продать

    его за 10, неплохая выгода. Так же можно

    создать интернет-магазин в социальной

    сети.

Вкакой сфере работать решает каждый для

себя сам в зависимости от того, что

человеку ближе. Вначале всегда тяжело,

но воспользовавшись любым из представленных

советов можно накопить на стартовый

капитал и заняться делом своей мечты.

Все получится , если верить в это и

прилагать к этому максимум своих усилий!

Бизнес без капитала.docx
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