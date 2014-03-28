Бизнес без капитала

Едвали найдется человек, не мечтающий о

собственном и обязательно доходном

деле, но чаще всего воображение рисует

картины красивой жизни, а не кропотливой

работы.Длятех, кто не боится трудностей и

действительно очень хочет иметь свой

бизнес самым серьезным ограничением

является отсутствие стартового капитала.

Выходесть:

Интернет. Интернет дает безграничные возможности, в том числе и заработка, но не обольщайтесь, объявления о больших деньгах при маленьких вложениях обман. Заработать можно сделав сайт для организации, научиться делать их не сложно, в интернете много конструкторов и самоучителей.

Стоимостьодного сайта от 2000 до 10000 т.р в зависимости

от сложности.

Бухгалтерские услуги. Небольших предприятий сейчас очень много, и все они обязаны вовремя сдавать бухгалтерскую отчетность. Если вы знаете бухгалтерский учет в сезон «сдачи отчетности» можно заработать от 5000 до 10000 т.р в зависимости от количества организаций которые Вы будете обслуживать.

Учение свет. В сессию многие работающие студенты прибегают к помощи в написании курсовых работ. Это отличная возможность не только заработать, но и улучшить свои знания и расширить кругозор.

Стоимостьвыполнение одной оригинальной курсовой

варьируется от 3000 до 5000 т.р.

Иностранный аукцион. Многие наши соотечественники зарабатывают с торговлей на ebay и других аукционах, российские сувениры пользуются там отличным спросом, и купив магнит с видом на кремль за 1 доллар, вы с легкостью сможете продать его за 10, неплохая выгода. Так же можно создать интернет-магазин в социальной сети.

Вкакой сфере работать решает каждый для

себя сам в зависимости от того, что

человеку ближе. Вначале всегда тяжело,

но воспользовавшись любым из представленных

советов можно накопить на стартовый

капитал и заняться делом своей мечты.

Все получится , если верить в это и

прилагать к этому максимум своих усилий!