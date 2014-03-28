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Отравлениек сожалению сейчас не редкость –
нарушение сроков хранения продукции,
плохая экология и нарушение техники
безопасности - факторы которые часто
приводят человека к плохому самочувствию,
головным болям , рвоте, а так же другим,
еще более неприятным последствиям. Именнопоэтому вопрос «Что делать при отравлении?»
вызывает не праздный интерес, а желание
узнать четкую инструкцию к действию.
- Симптомы. Прежде чем начинать мероприятия по
предотвращению последствий отправления
нужно выяснить наблюдаются ли у больного
симптомы отравления, такие как тошнота,
судороги, озноб, холодный пот, рвота,
жидкий стул, необычная манера поведения,
нарушение сознания.
- Стоп, опасность. В первую очередь нужно
- Пищевое отравление. При этом отравлении нужно
- Отравление кислотами и газами. В отличие от
- Нельзя! Ни в коем случае не вызывайте рвоту у
удалить или ограничить отравляющее
воздействие яда на организм человека.
При выполнении этой операции нужно
помнить, что главное помочь попавшему
в беду не навредив себе, для это
используйте защиту.
пить как можно больше простой воды
чтобы уменьшить интоксикацию организма.
Так же можно добавить каплю марганцовки
на стакан воды и выпить, после этого
выпить тот объем воды который только
возможно и вызвать рвоту надавив на
корень языка. После этого выпить таблетки
активированного угля – 1 таблетка на
10 кг веса. Продолжать обильное питье.
инструкции относительно пищевого
отравления, тут делать промывание
категорически запрещено. Срочно, не
откладывая вызывайте скорую помощь,
потому что в домашних условиях больному
помочь невозможно!
человека без сознания, не пытайтесь
заниматься самолечением с беременными
– даже простое пищевое отравление для
них чревато последствиями для плода.
Ни в коем случае нельзя давать слабительное
средство и прочие лекарства без
наблюдения врача.
помощь, если заметно, что человеку хуже,
не ждите перемен, это очень серьезно и
каждая минута на счету! Берегите себя!