Что делать при отравлении

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10 лет назад
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Отравлениек сожалению сейчас не редкость –

нарушение сроков хранения продукции,

плохая экология и нарушение техники

безопасности - факторы которые часто

приводят человека к плохому самочувствию,

головным болям , рвоте, а так же другим,

еще более неприятным последствиям. Именнопоэтому вопрос «Что делать при отравлении?»

вызывает не праздный интерес, а желание

узнать четкую инструкцию к действию.

  • Симптомы. Прежде чем начинать мероприятия по

    предотвращению последствий отправления

    нужно выяснить наблюдаются ли у больного

    симптомы отравления, такие как тошнота,

    судороги, озноб, холодный пот, рвота,

    жидкий стул, необычная манера поведения,

    нарушение сознания.

  • Стоп, опасность. В первую очередь нужно

    • удалить или ограничить отравляющее

    воздействие яда на организм человека.

    При выполнении этой операции нужно

    помнить, что главное помочь попавшему

    в беду не навредив себе, для это

    используйте защиту.

  • Пищевое отравление. При этом отравлении нужно

    • пить как можно больше простой воды

    чтобы уменьшить интоксикацию организма.

    Так же можно добавить каплю марганцовки

    на стакан воды и выпить, после этого

    выпить тот объем воды который только

    возможно и вызвать рвоту надавив на

    корень языка. После этого выпить таблетки

    активированного угля – 1 таблетка на

    10 кг веса. Продолжать обильное питье.

  • Отравление кислотами и газами. В отличие от

    • инструкции относительно пищевого

    отравления, тут делать промывание

    категорически запрещено. Срочно, не

    откладывая вызывайте скорую помощь,

    потому что в домашних условиях больному

    помочь невозможно!

  • Нельзя! Ни в коем случае не вызывайте рвоту у

    • человека без сознания, не пытайтесь

    заниматься самолечением с беременными

    – даже простое пищевое отравление для

    них чревато последствиями для плода.

    Ни в коем случае нельзя давать слабительное

    средство и прочие лекарства без

    наблюдения врача.

Влюбом случае, сразу вызывайте скорую

помощь, если заметно, что человеку хуже,

не ждите перемен, это очень серьезно и

каждая минута на счету! Берегите себя!

Что делать при отравлении.docx
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