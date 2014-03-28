Отравлениек сожалению сейчас не редкость –

нарушение сроков хранения продукции,

плохая экология и нарушение техники

безопасности - факторы которые часто

приводят человека к плохому самочувствию,

головным болям , рвоте, а так же другим,

еще более неприятным последствиям. Именнопоэтому вопрос «Что делать при отравлении?»

вызывает не праздный интерес, а желание

узнать четкую инструкцию к действию.

Симптомы. Прежде чем начинать мероприятия по предотвращению последствий отправления нужно выяснить наблюдаются ли у больного симптомы отравления, такие как тошнота, судороги, озноб, холодный пот, рвота, жидкий стул, необычная манера поведения, нарушение сознания.

Стоп, опасность. В первую очередь нужно

удалить или ограничить отравляющее

воздействие яда на организм человека.

При выполнении этой операции нужно

помнить, что главное помочь попавшему

в беду не навредив себе, для это

используйте защиту.

Пищевое отравление. При этом отравлении нужно

пить как можно больше простой воды

чтобы уменьшить интоксикацию организма.

Так же можно добавить каплю марганцовки

на стакан воды и выпить, после этого

выпить тот объем воды который только

возможно и вызвать рвоту надавив на

корень языка. После этого выпить таблетки

активированного угля – 1 таблетка на

10 кг веса. Продолжать обильное питье.

Отравление кислотами и газами. В отличие от

инструкции относительно пищевого

отравления, тут делать промывание

категорически запрещено. Срочно, не

откладывая вызывайте скорую помощь,

потому что в домашних условиях больному

помочь невозможно!

Нельзя! Ни в коем случае не вызывайте рвоту у

человека без сознания, не пытайтесь

заниматься самолечением с беременными

– даже простое пищевое отравление для

них чревато последствиями для плода.

Ни в коем случае нельзя давать слабительное

средство и прочие лекарства без

наблюдения врача.