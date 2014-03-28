Что подарить другу на день рождения?

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10 лет назад
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Самыйприятный праздник это день рождение.

Искренние улыбки, добрые пожелания, все

это окружает именинника в этот важный

день. Для друзей и знакомых день рождение

товарища довольно сложное испытание,

а помощь в этом нелегком мероприятии

окажут следующие советы:

  • Не имей сто рублей. Конечно, подарок дело

    символичное, но порой хочется сделать

    для человека что-то особенное и значимое.

    В таком случае можно связаться с близким

    окружением именинника с предложение

    сложиться на более крупный подарок.

    Нет никаких сомнений, что они будут в

    восторге от этого предложения. Снимаются

    сразу два вопроса, что подарить, и на

    какую сумму рассчитывать.

  • Шутки в сторону. Когда нужная сумма собрана,

    • настал момент обдумать, что подарить.

    Американские комедии зачастую показывают,

    как шутливые подарки производят фурор

    на именинника. Так бывает только в кино,

    а в жизни даже самый веселый человек

    хотел бы получить на день рождения

    что-то приятное и нужное.

  • Друзья по интересам. Если друг увлекается

    • каким-то делом, например стрельбой из

    арбалета, то его друзья по клубу лучше

    всего подскажут, что же сейчас необходимо

    товарищу. Хобби есть у каждого, и даже

    если ваш друг геймер, его друзья по

    онлайн игре подскажут, что иногда у

    него залипает мышка, да и веб-камера не

    очень.

  • Оригинальность. Самый лучший и нужный подарок куплен,

    • и осталось решить вопрос, как же

    преподнести его так, чтобы это запомнилось

    навсегда? Ответ прост, главное это

    делать всем вместе и проявить немножко

    фантазии. Поздравить именинника можно

    например, выключив свет у него дома,

    спрятавшись за диваном, но тогда при

    поздравлении велика вероятность до

    смерти напугать именинника, поэтому

    лучше ограничится заказом столика в

    лучшем кафе и дружеской беседой.

Непременнозапаситесь хлопушками и фейерверком,

ведь день рождение только раз в году, и

кроме подарка, есть уникальная возможность

дать почувствовать себя звездой своему

другу, пусть привыкает! Во время

организации дня рождения не поленитесь

договориться с приглашенными заранее,

и выяснить, каких людей именинник не

очень хотел бы видеть.

Что подарить другу на день рождения.docx
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