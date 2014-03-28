Что подарить другу на день рождения?

Самыйприятный праздник это день рождение.

Искренние улыбки, добрые пожелания, все

это окружает именинника в этот важный

день. Для друзей и знакомых день рождение

товарища довольно сложное испытание,

а помощь в этом нелегком мероприятии

окажут следующие советы:

Не имей сто рублей. Конечно, подарок дело символичное, но порой хочется сделать для человека что-то особенное и значимое. В таком случае можно связаться с близким окружением именинника с предложение сложиться на более крупный подарок. Нет никаких сомнений, что они будут в восторге от этого предложения. Снимаются сразу два вопроса, что подарить, и на какую сумму рассчитывать.

Шутки в сторону. Когда нужная сумма собрана,

настал момент обдумать, что подарить.

Американские комедии зачастую показывают,

как шутливые подарки производят фурор

на именинника. Так бывает только в кино,

а в жизни даже самый веселый человек

хотел бы получить на день рождения

что-то приятное и нужное.

Друзья по интересам. Если друг увлекается

каким-то делом, например стрельбой из

арбалета, то его друзья по клубу лучше

всего подскажут, что же сейчас необходимо

товарищу. Хобби есть у каждого, и даже

если ваш друг геймер, его друзья по

онлайн игре подскажут, что иногда у

него залипает мышка, да и веб-камера не

очень.

Оригинальность. Самый лучший и нужный подарок куплен,

и осталось решить вопрос, как же

преподнести его так, чтобы это запомнилось

навсегда? Ответ прост, главное это

делать всем вместе и проявить немножко

фантазии. Поздравить именинника можно

например, выключив свет у него дома,

спрятавшись за диваном, но тогда при

поздравлении велика вероятность до

смерти напугать именинника, поэтому

лучше ограничится заказом столика в

лучшем кафе и дружеской беседой.