Чем заняться когда делать нечего

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Современная жизньподготовила нас к тому, что мы постоянно
находимся в спешке. И вот выдался денек,
когда нет никаких дел и забот, и вдруг
возникает вопрос, - Чем заняться, когда
нечего делать?Как же приятно бываетпроснуться утром рано и осознать, что
именно сегодня никуда не нужно, и можно
весь день провести в свое удовольствие,
но чем же заняться, если предаваться
просмотру телевизионных передач нет
никакого желания?
1) Восстановление. Любойудобный момент используйте для
восстановления своих сил, всю неделю
недосыпали - выспитесь, физически
работали- примите хвойную ванну, держали
в себе негативные эмоции – вперед в
тренажерный зал. Ведь не так важно что
мы делаем, важно то как мы себя при этом
чувствуем.
2) Работа по дому. Есливдруг стало скучно, то можно оглянуться
вокруг и добавить ярких деталей в доме,
например, сменить шторы или положить
новые салфетки в кухне. Несмотря на то,
что это все-таки не самое приятное
занятие, если внести в него нотки
креатива, то эта неприятная повинность
превратиться в приятную обязанность.
Можно изучить статьи о декупаже и
подарить новую жизнь своим старым вещам.
3) Активныйотдых. Когда душа просит новых дел самое
время заняться туризмом или освоить
новый вид спорта, который поможет не
только натренировать тело и душу но и
найти новых друзей по интересам, с
которыми будет чем заняться. Стоить
заметить, что просиживание любимого
кресла в связи с онлайн турниром в
интернете активным отдыхом, уж точно
не считается.
3) Подготовка. Все хорошеекогда-нибудь заканчивается и вот
свободное время подходит к концу. Чтобы
новая рабочая неделя сложилась удачно
стоит потратить немного времени на
планирование основных целей и задач,
тогда и работать будет легче.
4) Забота. Часто бывает,что самые близкие люди, совершенно
лишены заботы и семейного тепла в силу
занятости и загруженности бытом.
Свободное время это шанс одарить своим
душевным теплом каждого, родных, близких
и даже своего домашнего животного лишний
раз, поиграв с ним.Всегда, когда выдаласьсвободная минутка можно заняться собой,
весело провести время, навести уют в
доме, а можно просто посмотреть кино и
ничего не делать. Такого рода отдых тоже
важное занятие, которое расслабляет
нервную систему и поднимает настроение.