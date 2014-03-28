Чем заняться когда делать нечего

Современная жизньподготовила нас к тому, что мы постоянно

находимся в спешке. И вот выдался денек,

когда нет никаких дел и забот, и вдруг

возникает вопрос, - Чем заняться, когда

нечего делать?Как же приятно бываетпроснуться утром рано и осознать, что

именно сегодня никуда не нужно, и можно

весь день провести в свое удовольствие,

но чем же заняться, если предаваться

просмотру телевизионных передач нет

никакого желания?

1) Восстановление. Любойудобный момент используйте для

восстановления своих сил, всю неделю

недосыпали - выспитесь, физически

работали- примите хвойную ванну, держали

в себе негативные эмоции – вперед в

тренажерный зал. Ведь не так важно что

мы делаем, важно то как мы себя при этом

чувствуем.

2) Работа по дому. Есливдруг стало скучно, то можно оглянуться

вокруг и добавить ярких деталей в доме,

например, сменить шторы или положить

новые салфетки в кухне. Несмотря на то,

что это все-таки не самое приятное

занятие, если внести в него нотки

креатива, то эта неприятная повинность

превратиться в приятную обязанность.

Можно изучить статьи о декупаже и

подарить новую жизнь своим старым вещам.

3) Активныйотдых. Когда душа просит новых дел самое

время заняться туризмом или освоить

новый вид спорта, который поможет не

только натренировать тело и душу но и

найти новых друзей по интересам, с

которыми будет чем заняться. Стоить

заметить, что просиживание любимого

кресла в связи с онлайн турниром в

интернете активным отдыхом, уж точно

не считается.

3) Подготовка. Все хорошеекогда-нибудь заканчивается и вот

свободное время подходит к концу. Чтобы

новая рабочая неделя сложилась удачно

стоит потратить немного времени на

планирование основных целей и задач,

тогда и работать будет легче.

4) Забота. Часто бывает,что самые близкие люди, совершенно

лишены заботы и семейного тепла в силу

занятости и загруженности бытом.

Свободное время это шанс одарить своим

душевным теплом каждого, родных, близких

и даже своего домашнего животного лишний

раз, поиграв с ним.Всегда, когда выдаласьсвободная минутка можно заняться собой,

весело провести время, навести уют в

доме, а можно просто посмотреть кино и

ничего не делать. Такого рода отдых тоже

важное занятие, которое расслабляет

нервную систему и поднимает настроение.