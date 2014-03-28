Где отдохнуть в Турции

регулярные экскурсии по святым местам,

занятия дайвингом, экскурсии к «мысу

любви», прелесть которого заключается

в том, что есть только один путь вернуться

на катер – прыгнуть с 10-метровой высоты.

Это не страшно, но со скалы создается

впечатление, что это очень опасно. Для

любителей экстрима есть прогулки на

джипах по тропической природе.