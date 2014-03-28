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Передновоявленными путешественниками
зачастую стоит вопрос, куда поехать
отдыхать за границу в первый раз.
Туристические компании балуют
разнообразными изысками, от королевского
отдыха по системе «все включено» на
отдаленных островах до откровенного
экстрима. Довольно часто туристы
принимают решение для начала ограничиться
Турцией – давно излюбленного и изученного
россиянами курорта. Когда вопрос куда
ехать снят, возникает следующий не менее
важный, где отдохнуть в Турции?
- Пески или камни. Если вояж в теплые края
является лишь поводом полежать на пляже
под манящим южным солнцем, то нужно
определиться. Если предпочтение отдается
песчаным пляжам, то это Сиде, а если
песчано-галечным, то Кемер, а если этот
ньюанс является не существенным, то
можно существенно сэкономить отправившись
в Кемер.
- Шопинг. Многие наши соотечественники отправляются
в Турцию за обновкой для всей семьи, и
действительно, при покупке шубы или
дубленки за границей половина отдыха
будет уже оправдана. В таком случае
рекомендуется подобрать отель поближе
к поселку Конаклы в котором находятся
более демократичные магазины, чем
например, в Анталии.
- Экскурсии. Для любителей экзотики в Турции есть
регулярные экскурсии по святым местам,
занятия дайвингом, экскурсии к «мысу
любви», прелесть которого заключается
в том, что есть только один путь вернуться
на катер – прыгнуть с 10-метровой высоты.
Это не страшно, но со скалы создается
впечатление, что это очень опасно. Для
любителей экстрима есть прогулки на
джипах по тропической природе.
вкус, но есть один универсальный совет.
Чтобы получить удовольствие от пребывания
в Турции, нужно бронировать отель
находящийся на первой линии, потому что
длительные переходы к морю по жаре будут
настолько утомительны, что вся радость
от отдыха будет потеряна.