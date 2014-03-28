Как говорить ясно?

Каждыйсталкивался с тем, что когда меняется

обстановка или коллектив нужно заново

заводить друзей и налаживать социальные

связи, к счастью это очень просто для

тех, кого по праву можно назвать «душой

компании». Однако, что же делать тем,

кому сложно выступать на публике и

говорить твердо, уверенно и ясно?

Скороговорки. Классическим советом для тех, кому сложно ясно выговаривать все звуки является разучивание скороговорок и попевок. В этом нет совершенно ничего постыдного, поскольку многие дикторы телевидения часто рассказывают прессе о том, что перед каждым выпуском они проговаривают специально придуманный для них набор скороговорок. Они помогают настроиться и не теряться при произношении сложных слов.

Гимнастика. Альтернативой разучивания скороговорок

является гимнастика для мышц лица,

действительно иногда от сильного

волнения возникает такое чувство, что

все лицо онемело и невозможно выговорить

ни слова. Для выполнения этой гимнастики

нужно встать перед зеркалом и построить

самому себе забавные рожицы, таким

образом улучшиться и речь и настроение.

Слово не воробей. Самым простым способом

говорить ясно является подготовка

речи. Если известно, что придется

выступать на публике, набросайте в

голове план своей речи, составьте

ассоциативный ряд, чтобы не запутаться.

Когда человек знает, что ему не придется

«лезть за словом в карман» он чувствует

себя уверенно и его речь превращается

в песню.