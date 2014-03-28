Где купить собаку?

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Каждыйчеловек нуждается в любви, причем в
равной степени как получать, так и
отдавать ее, но не всегда получается
найти себе верного друга. Скрасить
холодные зимние вечера, а так же защитить
дом от незванных гостей поможет
четвероногий друг. Каждый знает, что
собака – это почти член семьи и в отличие
от родных, которых не выбирают, к покупке
домашнего питомца лучше отнестись
основательно.
- Родословная. Не столь важно где будет приобретен
питомец, главное какие у него предки.
Здоровье щенка предопределяет его
наследственность, но если купить
породистого щенка у именитого заводчика
слишком накладно, можно попросить щенка
от собаки знакомого, памятуя о том, что
мать щенка спокойна и легко поддается
дрессировке.
- Птичий рынок. Чаще всего заводчики продают
своих домашних питомцев на птичьих
рынках, тут можно не только заглянуть
в документы на животное, но и подержать
на руках маленькое чудо которое через
пару месяцев станет грозой всех хулиганов
в округе.
- Приемыш. Вопреки мнению, что собака может быть
преданна хозяину если только он
воспитывает ее с рождения, эти животные
очень чуткие и сразу определяют, кто
друг, а кто враг. Часто бывает так, что
хозяин породистой и умной собаки
переезжает в другую страну, а забрать
с собой друга нет возможности. В таком
случае есть шанс купить породистую
собаку и верного защитника, затрачивая
не слишком много средств.
- Даром. Порой у породистой собаки рождается
помесь щенков, по сути они обладают
всеми достоинствами благородной породы
кроме например торчащих ушек, если это
не критично, то можно приобрести такого
щенка буквально за копеечку, поскольку
«полукровки» не представляют для
заводчиков никакой ценности и они
мечтают поскорее от них избавиться.
существует один секрет,- В вальер, где
копошатся кутята нужно резко и со звоном
бросить связку своих ключей, тот, кто
первый осмелится понюхать их, тот и
будет самым лучшим другом и защитником
на долгие годы!