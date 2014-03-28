Где купить собаку?

преданна хозяину если только он

воспитывает ее с рождения, эти животные

очень чуткие и сразу определяют, кто

друг, а кто враг. Часто бывает так, что

хозяин породистой и умной собаки

переезжает в другую страну, а забрать

с собой друга нет возможности. В таком

случае есть шанс купить породистую

собаку и верного защитника, затрачивая

не слишком много средств.