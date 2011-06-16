Что такое страхование

Страхование – это специфическая разновидность услуг, которая заключается в том, что страховщик выплачивает страхователю денежную сумму – страховую выплату при наступлении определенного события – страхового случая.

Страхователь оплачивает услуги страховщика по страхованию, он выплачивает ему так называемую страховую премию. Страховая премия всегда меньше страховой выплаты, иначе никакого смысла в страховании не было бы. Страховая премия уплачивается всегда до наступления страхового случая. Если на момент наступления страхового случая страховая премия не уплачена, в страховой выплате может быть отказано. Страховая премия уплачивается полностью или по частям, в этом случае она называется страховыми взносами. Если на момент наступления страхового случая страховая премия уплачена не полностью, то размер страховой выплаты может быть уменьшен.

Страховщик – специализированная организация, предоставляющая услуги страхования, имеющая соответствующую лицензию – страховая компания.

Страхователь – потребитель услуг страхования, организация или гражданин.

Между страховщиком и страхователем заключается договор страхования, в котором содержаться их взаимные права и обязанности, устанавливаются срок страхования, размер и сроки уплаты страховой премии, размер страховой суммы, описывается страховой случай, при наступлении которого производится страховая выплата и т.д.

Страховой случай – это всегда будущее событие, которое на момент заключения договора страхования еще не наступило. Страховым случаем считается только то событие, которое произошло во время действия договора страхования. Иногда страховой случай называют «страховым риском».

Страховой случай – это чаще всего событие, в результате которого возник какой-либо вред, повреждено имущество либо нанесен ущерб жизни или здоровью человека. Например, пожар, залив квартиры, дорожно-транспортное происшествие, увечье, производственная травма, болезнь и т.д.

Страхование на случай вреда имуществу либо жизни или здоровью называется «рисковым». При «рисковом страховании» страховой случай – это всегда вероятное, но не неизбежное событие, то есть такое событие, которое может произойти, а может и не произойти. ДТП может случиться с весьма высокой долей вероятности, но может и не случиться вовсе за весь срок страхования.

При этом страхователь не должен никак способствовать наступлению страхового случая, наоборот стремиться всячески его избежать, например, тщательно оберегать застрахованное имущество, быть осторожным при управлении застрахованным автомобилем.

Существует также и «безрисковое страхование». При «безрисковом страховании» страховой случай необязательно должен нести какой-либо вред. Например, страховым случаем при таком страховании может быть достижение ребенком совершеннолетия. При безрисковом страховании страховой случай – это событие, которое произойдет обязательно. Такое страхование называют также еще «страхованием на дожитие».

Страховая выплата, также еще называемая «страховым возмещением», выплачивается в том размере, который установлен договором страхования. Поэтому размер страховой выплаты может не соответствовать размеру причиненного страховым случаем ущерба.

Страховая выплата производится в пределах так называемой «страховой суммы» или «лимита страхования». В течении действия договора страхования может произойти не один страховой случай и по каждому будет произведена страховая выплата. Но общая их сумма не может превышать установленной договором страховой суммы. Если по договору страхования застраховано какое-либо имущество, то страховая сумма не может превышать стоимости этого имущества.

Страховое возмещение может получить как сам страхователь, так и другое указанное в договоре страхования лицо – «выгодоприобретатель».