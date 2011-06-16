Про телефон Самсунг

Samsung G600 является одним из самых лучших мультимедийных телефонов осени 2007 года.

Samsung G600 – это изящный, стильный телефон, выполненный в форм-факторе слайдера. Его эргономика находится на весьма высоком уровне. В силу компактного, тонкого корпуса Samsung G600 приятно лежит в руке. Вес аппарата всего 85г а габариты составляют - 101 x 47.8 x 14.9 мм. Неповторимое чувство комфорта при использовании Samsung G600 возникает еще и оттого, что, как и в открытом, так и в закрытом положении, он производят впечатление абсолютного монолита. При этом слайдер сдвигается очень легко, плавно, с приложением минимума физических усилий, с мягким, приглушенным звуком. Предусмотрена, также, автодоводка слайдера.

Samsung G600 обеспечивает бесперебойную связь отличного качества, которая может удовлетворить даже самых взыскательных пользователей. Телефон работает в четырех диапазонах (EGSM 850/900/1800/1900), а также поддерживает EDGE (Class 10).

Samsung G600 оснащен дисплеем с диагональю 2,2 дюйма (физический размер 32х46 мм). Матрица дисплея выполнена с применением TFT-технологии, что делает цвета достаточно естественными и яркими. Экран может вместить одновременно 12 строк текста. Изображение на экране, имеющем зеркальную подложку, остается видимым даже на ярком солнечном свете.

Samsung G600 обладает лучшей на сегодняшней день встроенной камерой с разрешением 5 мегапикселей и встроенной вспышкой Power LED, с помощью которой можно делать снимки превосходного качества. Samsung впервые выпустил на мировой рынок телефон, оснащенный камерой данного типа.

Элементы управления Samsung G600 максимально комфортны, с ними приятно работать, выполнены достаточно эффектно. Кнопки большие с легким, плавным ходом, с хорошей тактильной отдачей, не допускающие случайного нажатия. Также следует упомянуть о том, что клавиатура и навигационный блок снабжены стильной подсветкой мягкого белого цвета, которая позволяет видеть их в любых условиях.

Плеер Samsung G600 предусматривает возможность трансляции проигрываемой композиции сразу на две гарнитуры, причем и в той и другой гарнитуре она будет звучать с абсолютно одинаковым качеством. Также предусмотрена функция отправки композиции непосредственно из плеера по MMS, E-Mail или Bluetooth. Композиции может быть установлена в качестве тона звонка или будильника. Качество звука Samsung G600 является одним из самых лучших на рынке мультимедийной телефонии.

В целом телефон Samsung G600 можно охарактеризовать как аппарат для энергичных, творческих людей, с утонченным вкусом, любящих изящные, но при этом практичные вещи.