Детские сады вместо поддержки моногородов

Не так давноправительство выделило 50 млрд. руб. на поддержку моногородов. После этого

решение было пересмотрено. Правительство пришло к выводу, что моногородане нуждаются в столь значимом финансировании. Поэтому было принято решение 40

млрд. руб. пустить на строительство новых детских садов. Остается решить

вопросы с металлургами – ведь их ждет сокращение ил существенное понижение

заработной платы.