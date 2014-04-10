Детские сады вместо поддержки моногородов

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Не так давноправительство выделило 50 млрд. руб. на поддержку моногородов. После этого
решение было пересмотрено. Правительство пришло к выводу, что моногородане нуждаются в столь значимом финансировании. Поэтому было принято решение 40
млрд. руб. пустить на строительство новых детских садов. Остается решить
вопросы с металлургами – ведь их ждет сокращение ил существенное понижение
заработной платы.