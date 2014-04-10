Детские сады вместо поддержки моногородов

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10 лет назад
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Не так давноправительство выделило 50 млрд. руб. на поддержку моногородов. После этого

решение было пересмотрено. Правительство пришло к выводу, что моногородане нуждаются в столь значимом финансировании. Поэтому было принято решение 40

млрд. руб. пустить на строительство новых детских садов. Остается решить

вопросы с металлургами – ведь их ждет сокращение ил существенное понижение

заработной платы.

Детские сады вместо поддержки моногородов.docx
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