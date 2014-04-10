Покупка недвижимости в Фестивальном микрорайоне

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Насевере Краснодара расположился уютный микрорайон Фестивальный, который находится
всего в 10 минутах от центра города. Инфраструктура микрорайона хорошо развита.
К услугам жителей множество магазинов, супермаркетов, школы и детские садики, а
также суперсовременный фитнес-центр. Микрорайон
постоянно застраивается новыми жилыми домами разных классов – от эконом до
элитки. По возможностям времяпровождения и комфорту жизни микрорайон
Фестивальный вполне может стать хорошей заменой центру города. Через микрорайон
проходят главные дорожные направления города, поэтому транспортная проблема не
стоит перед жителями микрорайона совсем. Добираться из ФМР в любой другой конец
Краснодара не составит особого труда. Помимо всего прочего, в микрорайоне
функционируют несколько учебных заведений для детей с врожденными нарушениями
или нарушениями развития. Фестивальный микрорайон может стать хорошим местом
для комфортной и счастливой жизни Вашей семьи.