Покупка недвижимости в Фестивальном микрорайоне

Насевере Краснодара расположился уютный микрорайон Фестивальный, который находится

всего в 10 минутах от центра города. Инфраструктура микрорайона хорошо развита.

К услугам жителей множество магазинов, супермаркетов, школы и детские садики, а

также суперсовременный фитнес-центр. Микрорайон

постоянно застраивается новыми жилыми домами разных классов – от эконом до

элитки. По возможностям времяпровождения и комфорту жизни микрорайон

Фестивальный вполне может стать хорошей заменой центру города. Через микрорайон

проходят главные дорожные направления города, поэтому транспортная проблема не

стоит перед жителями микрорайона совсем. Добираться из ФМР в любой другой конец

Краснодара не составит особого труда. Помимо всего прочего, в микрорайоне

функционируют несколько учебных заведений для детей с врожденными нарушениями

или нарушениями развития. Фестивальный микрорайон может стать хорошим местом

для комфортной и счастливой жизни Вашей семьи.