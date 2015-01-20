Для чего нужна банковская гарантия

Наша экономика претерпевает различные изменения из-за огромного количества ежедневных деловых сделок. По сути, банковская гарантия – это прямое письменное обязательство, предоставляемое банком, об обязательной выплате определённой суммы денег кредитору в случае отказа или невозможности выполнения должником обязательств, обозначенных в договоре.