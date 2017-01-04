English Guide Book для программистов, 2016

Добавлена
7 лет назад
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Отрывок из небольшого guide book'а о принципах, нюансах и этикете общения в переписке на английском.

В книжечке есть рекомендации, примеры и костяки писем на самые частотные в работе ситуации, опорные полезные фразы, особенности восприятия и общения людей из разных культур (Штаты, Великобритания, Европа, Эмираты и т.д.)

egb2016.docx
496 КБ