Где взять средства на создание сайта и на его прод

Ищете, где найти средства на создание сайта и на его продвижение? Вам в этом смогут помочь так называемые «спонсоры», то есть компании, занимающиеся посредничеством между посетителями Интернета и теми фирмами, которые хотели бы быстро и с большой отдачей размещать свою рекламу в Сети.

Выгоду от подобного взаимодействия получают все. Для вас она будет выражаться в деньгах, которые вы будете получать за просмотр рекламы или за выполнение того или иного действия. Рекламодатель за сравнительно небольшие деньги сможет донести рекламную информацию до огромной аудитории, заплатив за это определенный процент компании-посреднику.

Что же нужно сделать первым делом, для того, чтобы начать работу в этом интересном и прибыльном бизнесе? Пройти регистрацию у компаний-спонсоров – в дальнейшем именно от них вы будете получать оплату за оговоренные действия. Например, от вас потребуется просматривать баннеры или рекламируемые сайты, заполнять анкеты, получать рекламную рассылку, участвовать во всевозможных социологических опросах и так далее.

А поскольку большой отдачи от рекламы стоит ожидать лишь тогда, когда она демонстрируется заинтересованным лицам, то за вами остается свобода выбирать тематику сайтов, рекламу которых вы будете смотреть, и получать вознаграждение за просмотр именно этой рекламы. Работа эта очень проста и много денег она не принесет. Но 50-100 долларов, заработанных таким образом, будет достаточно для раскрутки сайта, который превратится в главный источник дохода.

Размещая баннеры и ссылки рефералов, занимаясь продвижением своего сайта, участвуя в разнообразных программах, позднее вы и сами перейдете в ряды рекламодателей, фактически предлагая свои услуги остальным посетителям Сети.

Итак, вы решили работать в Интернете. Для этого вам понадобится, в первую очередь, доступ в Интернет. Лучше всего выбрать безлимитное высокоскоростное подключение.

Следующий важный момент – это наличие электронной почты. Оптимально, если ваш E-Mail-адрес будет заведен на одной из свободных почтовых служб (Mail.ru, Yandex.ru или другие). Помните, что для регистрации на иностранных сайтах-спонсорах нужно иметь адрес электронной почты на почтовых службах Hotmail.com, Yahoo.com и подобных. Это связано с тем, что такие сайты зачастую отказываются принимать при регистрации адреса из зон .ru и .net. Не стоит открывать слишком много почтовых ящиков, поскольку их придется проверять не по одному разу в день. Достаточно двух или трех.

Также следует завести электронный счет в платежных системах, поддерживаемых компаниями-спонсорами. В Рунете основная платежная система – это webmoney. При помощи электронного счета вы будете получать заработанные деньги и осуществлять свои оплаты.

Не помешает и знание английского языка. Самое меньшее, вы должны выучить хотя бы несколько десятков слов и выражений, которые употребляются наиболее часто.

Сколько времени будет уходить на работу? Когда у вас появятся некоторые навыки, то вам будет хватать пары часов в день. Впрочем, чем больше времени вы будете уделять работе, тем выше будет ваш заработок.