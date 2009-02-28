Как создать СЕО контент высокого качества?

Потенциал сайта зависит именно от качества контента. Первые позиции в выдаче устойчиво занимают сайты, чей контент – лучший в определенной области. Определение лучшего контента в своей сфере происходит при помощи системы голосования по ссылкам. Таким образом, высококачественный контент приводит за собой хорошие ссылки, а следовательно, и высокое положение в выдаче.

На что следует обратить внимание при создании контента?

Прежде всего, займитесь исследованием своей области. Посещайте тематические сообщества, блоги и форумы. Выделите наиболее актуальные темы, часто задаваемые вопросы, самые интересные заголовки и посты. Все эти знания вам пригодятся при создании качественного контента.

Не стесняйтесь брать консультации у экспертов индустрии и пишете статьи в соавторстве с ними. Подобное партнерство будет естественным образом способствовать продвижению вашего контента, который в этом случае будет представлять особый интерес для посетителей.

При создании контента, используйте уникальную информацию, которой больше нет в Интернете. Такая информация также непременно будет замечена посетителями.

Старайтесь, чтобы из вашего контента было полностью понятно, какой тематике посвящен ваш сайт. Если вы создадите статью или сайт, из которого заинтересованный посетитель смог бы узнать всю нужную информацию, то ваш успех в SEO станет более реальным. Зачастую ресурс с широким контентом пользуется большей популярностью, чем его менее информативные собратья. Хотя следует избегать и другой крайности – нечеткости тематических границ контента. Золотую середину можно найти, представив себя на месте потенциального посетителя. Если ваш контент будет соответствовать запросам посетителей, касаясь при этом всех сторон актуальных для них вопросов, то вы сможете твердо рассчитывать на успех.

Помните, что лучше одна страница с отличным контентом, чем тысячи страниц, чей контент является просто хорошим. Гораздо эффективней вложить немалые объемы времени и энергии на то, чтобы создать несколько действительно высококачественных статей или сайтов, чем создавать множество тематических страниц, заполняющих разделы индустрии. Такие документы могут превратиться в стандарт индустрии в Интернете, и тогда они периодически будут указываться как источник для работ последующих исследователей, что приведет к лидерству в борьбе за первые позиции в выдаче. Подобный источник ссылок и трафик будет представлять собой куда большую ценность, чем огромное множество статей, на которые нечасто ссылаются или которые попросту не читают.

Наконец, помните, что контент, имеющий особую важность, лучше сохранять в некоммерческом формате. Составители контента и сетевые сообщества будут как сознательно, так и бессознательно, рекомендовать ресурсы, не предназначенные для одной лишь рекламы, и ставить ссылки на них. А если вам требуется разместить рекламное объявление, то старайтесь сделать это по возможности ненавязчиво.