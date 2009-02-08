SEO-текст о курорте "Святой Константи и Елена"

«Святой Константин и Елена» - там, где бьют целебные ключи

В десяти километрах к северо-востоку от болгарского города Варна начинается удивительная местность. Здесь чистейший воздух напоен ароматом хвои, здесь здания отелей теряются в зелени сосен, кипарисов и лип, а с высокого берега открывается прекрасная панорама морского залива. Все это - «Святой Константин и Елена», в Болгарии - старейший и самый известный курорт.

Некогда, еще в 14 веке на этом месте был расположен женский монастырь Св. Константина и Елены, давший курорту свое название. До наших времен от того монастыря сохранилась лишь маленькая часовня. Под ее каменным алтарем, если верить легендам, бьет родник со святой водой.

Современная история курорта началась в 1908 году, когда здесь был открыт первый дом отдыха. Мягкий климат с обилием солнечных дней, безмятежная тишина аллей в тени вековых деревьев, освежающее дыхание морского бриза, а самое главное, - многочисленные минеральные источники, привлекают сюда множество отдыхающих из самых разных стран.

Вода здешних минеральных источников содержит весьма солидный перечень солей и микроэлементов - это бром, йод, кальций, сульфаты и ионы магния. С ее помощью на курорте лечат такие недуги, как нарушения опорно-двигательной сферы, артритные и ревматические состояния, нервные расстройства и физическое истощение организма. Целебное воздействие минеральной воды усиливается благодаря ее довольно высокой температуре – не ниже 42˚С.

На курорте действуют современные бальнеологические центры. Всего в них представлено свыше 100 видов лечебно-профилактических процедур, в том числе, - лечение токами низкой и высокой частоты, физио- и рефлексотерапия, водные бани и даже бассейны с минеральной водой.

Ровная местность, на которой расположился курортный комплекс, ближе к морю обрывается крутизной высокого берега. Спустившись с него по лестницам, вы попадете на великолепно оборудованный пляж.

Довольно узкая (ее ширина всего 20-30 метров) пляжная полоса с мельчайшим кварцевым песком вытянута вдоль линии прибоя на расстояние в 5 километров. Здесь можно загорать, купаться, а также предаваться разнообразным активным развлечениям на воде: кататься на катерах или яхтах, заниматься виндсерфингом или устраивать гонки на водных мотоциклах. Заядлые рыболовы по достоинству оценят тихие бухточки, где такой великолепный клев, а поклонники дайвинга там же смогут сполна насладиться впечатляющей картиной подводного мира.

Покинув пляж, пройдитесь по набережной, любуясь открывающимся оттуда изумительным видом на море, совершите конную или велосипедную прогулку, постреляйте из лука или сыграйте партию в мини-гольф, а после зайдите в один из множества уютных ресторанчиков и утолите разыгравшийся аппетит блюдами национальной болгарской или европейской кухни.

С закатом солнца на курорте закипает ночная жизнь. Вам не до сна? Тогда вас ждут многочисленные бары и дискотеки, а также казино и ночной клуб, расположенные на территории отеля «Гранд Отель Варна».

Отели на курорте «Святой Константин и Елена» относятся к различным категориям, начиная от самых демократичных двух- и трехзвездочных «Русалки», «Глории» или «Панорамы» и заканчивая роскошным пятизвездочным отелем «Гранд Отель Варна». На территории отелей есть кафе, бары, рестораны, пункты обмена валют, открытые и закрытые бассейны, сауны и многое другое. Помимо отелей, туристы могут разместиться и в деревянных коттеджах, входящих в комплекс «Летовище».

Отдых на курорте «Святой Константин и Елена» прекрасно восстанавливает силы и возвращает душе покой и умиротворение. Так что, если вы подбираете варианты для проведения отпуска всей семьей, обратите внимание на это дивное место.