Рекламная статья о РЦ "Фрегат"

«Фрегат» поднимает паруса

Откройте океан удовольствий вместе с новым развлекательным центром!

Ежедневная рутина делает вашу жизнь похожей на унылое полотно? Новый развлекательный комплекс «Фрегат» возьмет на абордаж однообразие серых будней! Дерзкие и красочные шоу-программы, кулинарные изыски ресторанного меню, приятная нега после жарко натопленной бани возвратят вам всю радость бытия.

В рабочие часы главная точка притяжения во «Фрегате» - это респектабельный ресторан с европейской и русской кухней, куда можно заехать на бизнес-ланч. А по вечерам и в выходные здесь воцаряется атмосфера беззаботного праздника. Конкурсы, розыгрыши, зажигательные танцы под аккомпанемент живой музыки вовлекут в вихрь искрометного веселья, а обворожительная пластика звезд откровенного жанра взбудоражит кровь!

«Последний герой Африки», «Коктейльная вечеринка», «Курьи именины», - интрига таится уже в самих названиях развлекательных программ. А что вы скажете о супер-шоу «Тараканьи бега» с прямокрылыми спринтерами на беговых дорожках? В нашем городе такое зрелище можно увидеть только во «Фрегате»! И все это – на фоне оригинальной обстановки в морском стиле.

Желаете смыть с себя усталость и получить заряд бодрости надолго? Попарьтесь душистыми вениками в русской бане, а после – утолите жажду чашкой ароматного чая, настоянного на лесных травах. Или, всласть надышавшись раскаленным целебным воздухом финской сауны, с разбегу нырните в огромный бассейн с холодной водой. Доплыв до середины, вы сможете вблизи рассмотреть главную диковину «Фрегата» - увитый зеленью островок, из вершины которого бьет самый настоящий фонтан.

Кстати, в бассейне проводятся занятия по аквааэробике: в будние дни - для женщин любого возраста, а в выходные – для всей семьи с играми, конкурсами, призами.

Не пропустите заключительный аккорд в гамме водных удовольствий – джакузи с гейзером. Все! Теперь можно расслабиться в общей комнате отдыха и скоротать время за дружеской беседой. А если вы - любитель покоя и одиночества, то заранее закажите отдельный VIP-номер с эксклюзивным оформлением.

Развлекательный комплекс «Фрегат» - это возможность в неформальной обстановке встретиться с деловыми партнерами, весело отметить день рождения или просто ярко и насыщенно провести семейный уик-енд. «Фрегат» на вахте в любое время суток и с радостью примет вас к себе на борт!